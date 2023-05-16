https://ria.ru/20230516/panfilov-1872133435.html

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Глеба Панфилова

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Глеба Панфилова - РИА Новости, 16.05.2023

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Глеба Панфилова

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили во вторник РИА Новости в НИИ скорой... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:35

2023-05-16T13:35

2023-05-16T13:35

культура

новости культуры

россия

москва

глеб панфилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871124063_0:429:2047:1580_1920x0_80_0_0_22ce73811fc7a0378665470d0179c615.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили во вторник РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ранее директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилова госпитализировали в прошлый четверг в институт Склифосовского с инсультом. Позднее Варшавер рассказал агентству, что у Панфилова развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщили, что режиссер все это время находится в тяжелом состоянии. "Состояние тяжелое, в реанимации", - сказала представитель медучреждения. Панфилову 88 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20221113/kino-1831157381.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, москва, глеб панфилов