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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Глеба Панфилова
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Глеба Панфилова - РИА Новости, 16.05.2023
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Глеба Панфилова
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили во вторник РИА Новости в НИИ скорой... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:35
2023-05-16T13:35
2023-05-16T13:35
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили во вторник РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ранее директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что Панфилова госпитализировали в прошлый четверг в институт Склифосовского с инсультом. Позднее Варшавер рассказал агентству, что у Панфилова развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщили, что режиссер все это время находится в тяжелом состоянии. "Состояние тяжелое, в реанимации", - сказала представитель медучреждения. Панфилову 88 лет. Он родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
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новости культуры, россия, москва, глеб панфилов
Культура, Новости культуры, Россия, Москва, Глеб Панфилов
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Глеба Панфилова
Глеб Панфилов остается в реанимации института Склифосовского в тяжелом состоянии