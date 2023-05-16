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Артиллерийский отряд казаков отправился в зону СВО

Артиллерийский отряд казаков отправился в зону СВО - РИА Новости, 16.05.2023

Артиллерийский отряд казаков отправился в зону СВО

В составе бригады "Дон" сформирован артиллерийский отряд (дивизион) "Маныч". Он укомплектован опытными казаками из разных уголков страны, которые уже не раз... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:38

2023-05-16T18:38

2023-05-16T18:40

российское казачество

российское казачество

россия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В составе бригады "Дон" сформирован артиллерийский отряд (дивизион) "Маныч". Он укомплектован опытными казаками из разных уголков страны, которые уже не раз оказывались в зоне боевых действий в рамках СВО и принимали участие в обороне Донбасса в 2014 году, сообщили представители бригады "Дон"."С тех пор как особый добровольческий казачий отряд "Дон" вырос в сводную казачью бригаду, ему по статусу и по справедливости положен свой артиллерийский дивизион, в который входит и реактивная, и ствольная артиллерия в нужном для выполнения боевых задач количестве", – подчеркнули они.Новое формирование уже отправилось в зону СВО. По казачьей воинской традиции, накануне в Новочеркасском войсковом казачьем соборе состоялось торжественное освящение и прибитие к древку знамени воинской части. Во время ритуала казаки пообещали не посрамить память своих предков и отстоять интересы Отечества."Формирование артиллерийского отряда (дивизиона) "Маныч", по имени одного из притоков Дона, завершилось быстро, и он уже вышел на боевые позиции, чтобы громить врага из всех стволов, как и положено казакам-батарейцам"", – сообщили в бригаде "Дон".Отмечается, что артиллерийские батареи и даже дивизионы до 1917 года входили в состав казачьих войск Российской империи."Казаки-артиллеристы – это совершенно отдельная славная страница в летописи казачьей славы. Часто успех боя решался артиллерийским прикрытием казачьих батарей", – уточнили представители бригады.

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Мария Давыдова

Мария Давыдова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Давыдова

российское казачество, россия