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Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда - РИА Новости, 16.05.2023
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09:35 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/otnosheniya-1872062849.html
Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда
Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда - РИА Новости, 16.05.2023
Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда
Двусторонние отношения России и Саудовской Аравии развиваются разнонаправленно и динамично, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:35
2023-05-16T09:35
в мире
саудовская аравия
россия
рамазан абдулатипов
сальман бен абдель азиз аль сауд
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Саудовской Аравии развиваются разнонаправленно и динамично, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. Он отметил, что важным шагом в укреплении двусторонних связей Москвы и Эр-Рияда стал государственный визит российского президента в Саудовскую Аравию в 2019 году и его переговоры с королем Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом. "России и Саудовской Аравии удалось укрепить стратегические связи, в том числе на площадках международных организаций, таких как ОПЕК+, ООН, ОИС, БРИКС и других", - сказал дипломат, подчеркнув, что дружественные отношения Москвы с королевством являются важным индикатором для всего исламского мира.
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в мире, саудовская аравия, россия, рамазан абдулатипов, сальман бен абдель азиз аль сауд, организация исламского сотрудничества
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Рамазан Абдулатипов, Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд, Организация исламского сотрудничества
Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда

Постпред России при ОИС: отношения Москвы и Эр-Рияда развиваются динамично

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Саудовской Аравии развиваются разнонаправленно и динамично, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
«
"Российско-саудовские отношения развиваются разнонаправленно и динамично. Саудовская Аравия является очень важным игроком в регионе, с которым у России выстраиваются во многом стратегические партнерские отношения", - сказал Абдулатипов.
Он отметил, что важным шагом в укреплении двусторонних связей Москвы и Эр-Рияда стал государственный визит российского президента в Саудовскую Аравию в 2019 году и его переговоры с королем Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом.
"России и Саудовской Аравии удалось укрепить стратегические связи, в том числе на площадках международных организаций, таких как ОПЕК+, ООН, ОИС, БРИКС и других", - сказал дипломат, подчеркнув, что дружественные отношения Москвы с королевством являются важным индикатором для всего исламского мира.
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В миреСаудовская АравияРоссияРамазан АбдулатиповСальман бен Абдель Азиз аль СаудОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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