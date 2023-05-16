https://ria.ru/20230516/otnosheniya-1872062849.html

Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда

Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда - РИА Новости, 16.05.2023

Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда

Двусторонние отношения России и Саудовской Аравии развиваются разнонаправленно и динамично, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:35

2023-05-16T09:35

2023-05-16T09:35

в мире

саудовская аравия

россия

рамазан абдулатипов

сальман бен абдель азиз аль сауд

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Саудовской Аравии развиваются разнонаправленно и динамично, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. Он отметил, что важным шагом в укреплении двусторонних связей Москвы и Эр-Рияда стал государственный визит российского президента в Саудовскую Аравию в 2019 году и его переговоры с королем Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом. "России и Саудовской Аравии удалось укрепить стратегические связи, в том числе на площадках международных организаций, таких как ОПЕК+, ООН, ОИС, БРИКС и других", - сказал дипломат, подчеркнув, что дружественные отношения Москвы с королевством являются важным индикатором для всего исламского мира.

https://ria.ru/20230421/briks-1866887331.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, россия, рамазан абдулатипов, сальман бен абдель азиз аль сауд, организация исламского сотрудничества