https://ria.ru/20230516/otnosheniya-1872062849.html
Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда
Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда - РИА Новости, 16.05.2023
Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда
Двусторонние отношения России и Саудовской Аравии развиваются разнонаправленно и динамично, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:35
2023-05-16T09:35
2023-05-16T09:35
в мире
саудовская аравия
россия
рамазан абдулатипов
сальман бен абдель азиз аль сауд
организация исламского сотрудничества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Двусторонние отношения России и Саудовской Аравии развиваются разнонаправленно и динамично, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов. Он отметил, что важным шагом в укреплении двусторонних связей Москвы и Эр-Рияда стал государственный визит российского президента в Саудовскую Аравию в 2019 году и его переговоры с королем Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом. "России и Саудовской Аравии удалось укрепить стратегические связи, в том числе на площадках международных организаций, таких как ОПЕК+, ООН, ОИС, БРИКС и других", - сказал дипломат, подчеркнув, что дружественные отношения Москвы с королевством являются важным индикатором для всего исламского мира.
https://ria.ru/20230421/briks-1866887331.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_10256a29bdd3192aacb61e2ceb26cc3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, россия, рамазан абдулатипов, сальман бен абдель азиз аль сауд, организация исламского сотрудничества
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Рамазан Абдулатипов, Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд, Организация исламского сотрудничества
Дипломат рассказал о развитии отношений Москвы и Эр-Рияда
Постпред России при ОИС: отношения Москвы и Эр-Рияда развиваются динамично