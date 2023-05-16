https://ria.ru/20230516/otnosheniya-1872048909.html

Отношения России и Запада неизбежно нормализуются, считают в США

Отношения России и Запада неизбежно нормализуются, считают в США - РИА Новости, 16.05.2023

Отношения России и Запада неизбежно нормализуются, считают в США

Нормализация отношений между Россией и Западом в будущем неизбежно произойдет, как она произошла в случае с Германией после Второй мировой войны, заявил в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:35

2023-05-16T08:35

2023-05-16T08:35

в мире

россия

джим роджерс

европа

сша

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Нормализация отношений между Россией и Западом в будущем неизбежно произойдет, как она произошла в случае с Германией после Второй мировой войны, заявил в интервью РИА Новости знаменитый американский инвестор Джим Роджерс. Инвестор также выразил уверенность, что западные компании, покинувшие Россию из-за риска санкций вскоре после начала спецоперации на Украине, непременно вернутся на ее рынок. "Конечно. Вы думаете, что Россия будет в состоянии войны с прочим миром всю оставшуюся историю? ...Люди не будут этого помнить. Я и вы будем, и в следующем десятилетии люди будут это помнить, однако через 50 или 100 лет люди двинутся дальше и заниматься другими делами, нравится вам это или нет. Так работает история", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

россия

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в мире, россия, джим роджерс, европа, сша