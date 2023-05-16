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Отношения России и Запада неизбежно нормализуются, считают в США
Отношения России и Запада неизбежно нормализуются, считают в США - РИА Новости, 16.05.2023
Отношения России и Запада неизбежно нормализуются, считают в США
Нормализация отношений между Россией и Западом в будущем неизбежно произойдет, как она произошла в случае с Германией после Второй мировой войны, заявил в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:35
2023-05-16T08:35
2023-05-16T08:35
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Нормализация отношений между Россией и Западом в будущем неизбежно произойдет, как она произошла в случае с Германией после Второй мировой войны, заявил в интервью РИА Новости знаменитый американский инвестор Джим Роджерс. Инвестор также выразил уверенность, что западные компании, покинувшие Россию из-за риска санкций вскоре после начала спецоперации на Украине, непременно вернутся на ее рынок. "Конечно. Вы думаете, что Россия будет в состоянии войны с прочим миром всю оставшуюся историю? ...Люди не будут этого помнить. Я и вы будем, и в следующем десятилетии люди будут это помнить, однако через 50 или 100 лет люди двинутся дальше и заниматься другими делами, нравится вам это или нет. Так работает история", - резюмировал собеседник агентства.
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в мире, россия, джим роджерс, европа, сша
В мире, Россия, Джим Роджерс, Европа, США
Отношения России и Запада неизбежно нормализуются, считают в США
Американский инвестор Джим Роджерс: отношения России и Запада неизбежно нормализуются
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Нормализация отношений между Россией и Западом в будущем неизбежно произойдет, как она произошла в случае с Германией после Второй мировой войны, заявил в интервью РИА Новости знаменитый американский инвестор Джим Роджерс.
«
"Я знаю, что это произойдет. Я знаю, что все это когда-нибудь забудется. Вы помните, что в 1939 году Германия и остальная часть Европы
воевали друг с другом. Сейчас многие этого не помнят. Мы все ездим на Фольксвагенах. Мы все ездим на Мерседесах. Мир движется дальше, история меняется. Я знаю, что когда-нибудь это забудется. Все двигаются дальше. История не стоит на месте", - сказал Роджерс, комментируя перспективы нормализации отношений между РФ и Западом в свете ситуации вокруг Украины
.
Инвестор также выразил уверенность, что западные компании, покинувшие Россию из-за риска санкций вскоре после начала спецоперации на Украине, непременно вернутся на ее рынок.
"Конечно. Вы думаете, что Россия будет в состоянии войны с прочим миром всю оставшуюся историю? ...Люди не будут этого помнить. Я и вы будем, и в следующем десятилетии люди будут это помнить, однако через 50 или 100 лет люди двинутся дальше и заниматься другими делами, нравится вам это или нет. Так работает история", - резюмировал собеседник агентства.
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