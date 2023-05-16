https://ria.ru/20230516/ostorozhnost-1872202083.html

ВОЗ призвала проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ

ВОЗ призвала проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ - РИА Новости, 16.05.2023

ВОЗ призвала проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как chatgpt, для... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:01

2023-05-16T17:01

2023-05-16T17:01

воз

в мире

технологии

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ЖЕНЕВА, 16 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как chatgpt, для защиты самостоятельности людей и здоровья населения, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации. Организация уточняет, что LLMS включают в себя некоторые из наиболее быстро расширяющихся платформ, таких как ChatGPT, Bard, Bert и многие другие, которые имитируют понимание, обработку и воспроизведение человеческого общения. Организация предлагает рассмотреть эти проблемы и оценить доказательства пользы до их широкого использования в повседневном здравоохранении и медицине – будь то отдельными лицами, поставщиками медицинских услуг или администраторами систем здравоохранения и лицами, определяющими политику.

https://ria.ru/20230514/ugroza-1871584812.html

https://ria.ru/20230325/chatgpt-1860549977.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, в мире, технологии