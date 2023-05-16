https://ria.ru/20230516/ostorozhnost-1872202083.html
ВОЗ призвала проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ
ВОЗ призвала проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ - РИА Новости, 16.05.2023
ВОЗ призвала проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как chatgpt, для... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:01
2023-05-16T17:01
2023-05-16T17:01
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ЖЕНЕВА, 16 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как chatgpt, для защиты самостоятельности людей и здоровья населения, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации. Организация уточняет, что LLMS включают в себя некоторые из наиболее быстро расширяющихся платформ, таких как ChatGPT, Bard, Bert и многие другие, которые имитируют понимание, обработку и воспроизведение человеческого общения. Организация предлагает рассмотреть эти проблемы и оценить доказательства пользы до их широкого использования в повседневном здравоохранении и медицине – будь то отдельными лицами, поставщиками медицинских услуг или администраторами систем здравоохранения и лицами, определяющими политику.
https://ria.ru/20230514/ugroza-1871584812.html
https://ria.ru/20230325/chatgpt-1860549977.html
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воз, в мире, технологии
ВОЗ призвала проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ
ВОЗ призвала человечество проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ
ЖЕНЕВА, 16 мая - РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта, такого как chatgpt, для защиты самостоятельности людей и здоровья населения, говорится в опубликованном заявлении
на сайте организации.
«
"ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья", - сказано в документе.
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Организация уточняет, что LLMS включают в себя некоторые из наиболее быстро расширяющихся платформ, таких как ChatGPT, Bard, Bert и многие другие, которые имитируют понимание, обработку и воспроизведение человеческого общения.
«
"Крайне важно, чтобы риски были тщательно изучены при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации, в качестве инструмента поддержки принятия решений или даже для расширения диагностического потенциала в условиях нехватки ресурсов, чтобы защитить здоровье людей и уменьшить неравенство", - добавляется в заявлении.
Организация предлагает рассмотреть эти проблемы и оценить доказательства пользы до их широкого использования в повседневном здравоохранении и медицине – будь то отдельными лицами, поставщиками медицинских услуг или администраторами систем здравоохранения и лицами, определяющими политику.
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