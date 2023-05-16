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Россия пока не разместила ТЯО в Белоруссии, заявил постпред в ООН - РИА Новости, 16.05.2023
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19:21 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/oruzhie-1872243202.html
Россия пока не разместила ТЯО в Белоруссии, заявил постпред в ООН
Россия пока не разместила ТЯО в Белоруссии, заявил постпред в ООН - РИА Новости, 16.05.2023
Россия пока не разместила ТЯО в Белоруссии, заявил постпред в ООН
Практических мер по размещению ТЯО РФ в Белоруссии пока не произошло, заявил в ходе дебатов в ООН белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:21
2023-05-16T19:21
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Практических мер по размещению ТЯО РФ в Белоруссии пока не произошло, заявил в ходе дебатов в ООН белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков. "Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего, это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении", - сказал Рыбаков. "Во-вторых, это суверенное решение любого государства защищать себя от любых угроз и вызовов, с которыми страна сталкивается. Могу вас заверить, что если будет принято какое-либо решение в этой сфере, это будет решение правительства Белоруссии", - добавил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Президент Белоруссии заявлял, что при необходимости может договориться с российским лидером о введении в республику стратегического ядерного оружия.
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Белоруссия, Россия, Москва, Владимир Путин, Валентин Рыбаков, ООН, В мире
Россия пока не разместила ТЯО в Белоруссии, заявил постпред в ООН

Постпред в ООН Рыбаков: Россия пока не разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Практических мер по размещению ТЯО РФ в Белоруссии пока не произошло, заявил в ходе дебатов в ООН белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.
"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего, это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении", - сказал Рыбаков.
"Во-вторых, это суверенное решение любого государства защищать себя от любых угроз и вызовов, с которыми страна сталкивается. Могу вас заверить, что если будет принято какое-либо решение в этой сфере, это будет решение правительства Белоруссии", - добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Президент Белоруссии заявлял, что при необходимости может договориться с российским лидером о введении в республику стратегического ядерного оружия.
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БелоруссияРоссияМоскваВладимир ПутинВалентин РыбаковООНВ мире
 
 
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