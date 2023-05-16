https://ria.ru/20230516/oruzhie-1872241003.html

В Германии осудили одержимость Зеленского оружием

В Германии осудили одержимость Зеленского оружием - РИА Новости, 16.05.2023

В Германии осудили одержимость Зеленского оружием

Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт в эфире радиостанции "Deutschlandfunk" осудила одержимость Владимира Зеленского увеличением... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:11

2023-05-16T19:11

2023-05-16T19:11

в мире

украина

владимир зеленский

левая (партия)

сара вагенкнехт

германия

оружие

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БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт в эфире радиостанции "Deutschlandfunk" осудила одержимость Владимира Зеленского увеличением поставок оружия и созданием коалиции по истребителям. "Я считаю эту одержимость поставками вооружения и коалицией по истребителям, создания которой требует Зеленский,… я считаю ее ложным путем. Он не приведет к победоносному миру, поскольку в войне против ядерной державы это невозможно, и поэтому сейчас следует вести переговоры, и я буду рада, когда украинское правительство прекратит блокировать их," – заявила Вагенкнехт.Она обратила внимание, что Германия уже выделила Украине вооружение в общей сумме на 11 миллиардов долларов, в то время как другие страны не спешат с подобными мерами. Политик отметила, что многие страны высказывают готовность стать посредниками в мирных переговорах России и Украины, однако Зеленский реагирует "довольно резко" и отказывается от их помощи. "Я считаю, что с огромными требованиями и увеличением поставок оружия эту войну не прекратить," – заявила она. Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.

https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872204619.html

https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872053749.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, владимир зеленский, левая (партия), сара вагенкнехт, германия, оружие