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В Германии осудили одержимость Зеленского оружием - РИА Новости, 16.05.2023
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19:11 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/oruzhie-1872241003.html
В Германии осудили одержимость Зеленского оружием
В Германии осудили одержимость Зеленского оружием - РИА Новости, 16.05.2023
В Германии осудили одержимость Зеленского оружием
Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт в эфире радиостанции "Deutschlandfunk" осудила одержимость Владимира Зеленского увеличением... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:11
2023-05-16T19:11
в мире
украина
владимир зеленский
левая (партия)
сара вагенкнехт
германия
оружие
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БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт в эфире радиостанции "Deutschlandfunk" осудила одержимость Владимира Зеленского увеличением поставок оружия и созданием коалиции по истребителям. "Я считаю эту одержимость поставками вооружения и коалицией по истребителям, создания которой требует Зеленский,… я считаю ее ложным путем. Он не приведет к победоносному миру, поскольку в войне против ядерной державы это невозможно, и поэтому сейчас следует вести переговоры, и я буду рада, когда украинское правительство прекратит блокировать их," – заявила Вагенкнехт.Она обратила внимание, что Германия уже выделила Украине вооружение в общей сумме на 11 миллиардов долларов, в то время как другие страны не спешат с подобными мерами. Политик отметила, что многие страны высказывают готовность стать посредниками в мирных переговорах России и Украины, однако Зеленский реагирует "довольно резко" и отказывается от их помощи. "Я считаю, что с огромными требованиями и увеличением поставок оружия эту войну не прекратить," – заявила она. Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872204619.html
https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872053749.html
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Левая (партия), Сара Вагенкнехт, Германия, Оружие
В Германии осудили одержимость Зеленского оружием

Депутат бундестага Вагенкнехт осудила одержимость Зеленского увеличением поставок оружия

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт в эфире радиостанции "Deutschlandfunk" осудила одержимость Владимира Зеленского увеличением поставок оружия и созданием коалиции по истребителям.
"Я считаю эту одержимость поставками вооружения и коалицией по истребителям, создания которой требует Зеленский,… я считаю ее ложным путем. Он не приведет к победоносному миру, поскольку в войне против ядерной державы это невозможно, и поэтому сейчас следует вести переговоры, и я буду рада, когда украинское правительство прекратит блокировать их," – заявила Вагенкнехт.
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Она обратила внимание, что Германия уже выделила Украине вооружение в общей сумме на 11 миллиардов долларов, в то время как другие страны не спешат с подобными мерами.
Политик отметила, что многие страны высказывают готовность стать посредниками в мирных переговорах России и Украины, однако Зеленский реагирует "довольно резко" и отказывается от их помощи.
"Я считаю, что с огромными требованиями и увеличением поставок оружия эту войну не прекратить," – заявила она.
Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЛевая (партия)Сара ВагенкнехтГерманияОружие
 
 
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