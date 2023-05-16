В Германии осудили одержимость Зеленского оружием
Депутат бундестага Вагенкнехт осудила одержимость Зеленского увеличением поставок оружия
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт в эфире радиостанции "Deutschlandfunk" осудила одержимость Владимира Зеленского увеличением поставок оружия и созданием коалиции по истребителям.
"Я считаю эту одержимость поставками вооружения и коалицией по истребителям, создания которой требует Зеленский,… я считаю ее ложным путем. Он не приведет к победоносному миру, поскольку в войне против ядерной державы это невозможно, и поэтому сейчас следует вести переговоры, и я буду рада, когда украинское правительство прекратит блокировать их," – заявила Вагенкнехт.
Она обратила внимание, что Германия уже выделила Украине вооружение в общей сумме на 11 миллиардов долларов, в то время как другие страны не спешат с подобными мерами.
Политик отметила, что многие страны высказывают готовность стать посредниками в мирных переговорах России и Украины, однако Зеленский реагирует "довольно резко" и отказывается от их помощи.
"Я считаю, что с огромными требованиями и увеличением поставок оружия эту войну не прекратить," – заявила она.
Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.