https://ria.ru/20230516/operatsiya-1872048407.html

Медики на Сахалине спасли годовалого ребенка, проглотившего магниты

Медики на Сахалине спасли годовалого ребенка, проглотившего магниты - РИА Новости, 16.05.2023

Медики на Сахалине спасли годовалого ребенка, проглотившего магниты

Хирурги сахалинской Областной детской больницы спасли маленького ребенка, который проглотил магнитные шарики, сообщила пресс-служба регионального Министерства... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:25

2023-05-16T08:25

2023-05-16T10:26

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сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая — РИА Новости. Хирурги сахалинской Областной детской больницы спасли маленького ребенка, который проглотил магнитные шарики, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения. Там рассказали, что мальчик поступил в клинику в ослабленном состоянии, и врачи оперативно обследовали его, чтобы как можно быстрее найти причину недомогания. "Во время проведения рентгенографии врачи обнаружили в кишечнике инородное тело. Исходя из положения предметов, было принято решение о проведении экстренной операции", — говорится в релизе.В Минздраве отметили, что, несмотря на перфорацию тканей в нескольких местах, медикам удалось сохранить кишечник. Таким образом, хирургам удалось не только спасти ребенку жизнь, но и восстановить функциональность желудочно-кишечного тракта.

https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597980131.html

https://ria.ru/20200114/1563387198.html

сахалин

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, сахалин