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Медики на Сахалине спасли годовалого ребенка, проглотившего магниты - РИА Новости, 16.05.2023
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08:25 16.05.2023 (обновлено: 10:26 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/operatsiya-1872048407.html
Медики на Сахалине спасли годовалого ребенка, проглотившего магниты
Медики на Сахалине спасли годовалого ребенка, проглотившего магниты - РИА Новости, 16.05.2023
Медики на Сахалине спасли годовалого ребенка, проглотившего магниты
Хирурги сахалинской Областной детской больницы спасли маленького ребенка, который проглотил магнитные шарики, сообщила пресс-служба регионального Министерства... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:25
2023-05-16T10:26
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здоровье - общество
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая — РИА Новости. Хирурги сахалинской Областной детской больницы спасли маленького ребенка, который проглотил магнитные шарики, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения. Там рассказали, что мальчик поступил в клинику в ослабленном состоянии, и врачи оперативно обследовали его, чтобы как можно быстрее найти причину недомогания. "Во время проведения рентгенографии врачи обнаружили в кишечнике инородное тело. Исходя из положения предметов, было принято решение о проведении экстренной операции", — говорится в релизе.В Минздраве отметили, что, несмотря на перфорацию тканей в нескольких местах, медикам удалось сохранить кишечник. Таким образом, хирургам удалось не только спасти ребенку жизнь, но и восстановить функциональность желудочно-кишечного тракта.
https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597980131.html
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здоровье - общество, сахалин
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Сахалин
Медики на Сахалине спасли годовалого ребенка, проглотившего магниты

Медики на Сахалине успешно извлекли из кишечника годовалого пациента три магнитных шарика

© Фото : Министерство здравоохранения Сахалинской Три магнитных шарика на снимке желудочно-кишечного тракта годовалого мальчика
Три магнитных шарика на снимке желудочно-кишечного тракта годовалого мальчика - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Сахалинской
Три магнитных шарика на снимке желудочно-кишечного тракта годовалого мальчика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мая — РИА Новости. Хирурги сахалинской Областной детской больницы спасли маленького ребенка, который проглотил магнитные шарики, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
Там рассказали, что мальчик поступил в клинику в ослабленном состоянии, и врачи оперативно обследовали его, чтобы как можно быстрее найти причину недомогания.
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"Во время проведения рентгенографии врачи обнаружили в кишечнике инородное тело. Исходя из положения предметов, было принято решение о проведении экстренной операции", — говорится в релизе.
В Минздраве отметили, что, несмотря на перфорацию тканей в нескольких местах, медикам удалось сохранить кишечник.
«
"Все образовавшиеся отверстия были ушиты, а из организма изъяты три слипшихся магнита", — добавили в пресс-службе.
Таким образом, хирургам удалось не только спасти ребенку жизнь, но и восстановить функциональность желудочно-кишечного тракта.
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