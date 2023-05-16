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На границе Приднестровья с Украиной усилили охрану - РИА Новости, 16.05.2023
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09:43 16.05.2023 (обновлено: 09:44 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/okhrana-1872063923.html
На границе Приднестровья с Украиной усилили охрану
На границе Приднестровья с Украиной усилили охрану - РИА Новости, 16.05.2023
На границе Приднестровья с Украиной усилили охрану
Ситуация на границе Приднестровья стабильна, но на участке с Украиной охраняется в усиленном режиме, заявил РИА Новости глава министерства государственной... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:43
2023-05-16T09:44
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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Ситуация на границе Приднестровья стабильна, но на участке с Украиной охраняется в усиленном режиме, заявил РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья Валерий Гебос. Он также отметил, что сейчас "ситуация усугубляется также широкомасштабной антиприднестровской информационной кампанией". По его словам, "населению навязывают определенные установки, выгодные противникам Приднестровья". "Естественно мы стараемся двигаться в ногу со временем и используем все современные методы и технологии в работе, направленной на поддержание мира и стабильности в нашей республике", - отметил Гебос. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870418572.html
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в мире, украина, молдавия
В мире, Украина, Молдавия
На границе Приднестровья с Украиной усилили охрану

МГБ ПМР: на участке границы Приднестровья с Украиной усилена охрана

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Ситуация на границе Приднестровья стабильна, но на участке с Украиной охраняется в усиленном режиме, заявил РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья Валерий Гебос.
«
"Что касается ситуации на границе, то, на текущий момент, она контролируема и стабильна. Пункты пропуска с РМ работают в обычном режиме. Проводятся стандартные процедуры пограничного контроля. Государственная граница с Украиной охраняется в усиленном режиме", - сказал глава МГБ ПМР.
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Он также отметил, что сейчас "ситуация усугубляется также широкомасштабной антиприднестровской информационной кампанией". По его словам, "населению навязывают определенные установки, выгодные противникам Приднестровья".
"Естественно мы стараемся двигаться в ногу со временем и используем все современные методы и технологии в работе, направленной на поддержание мира и стабильности в нашей республике", - отметил Гебос.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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