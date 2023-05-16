https://ria.ru/20230516/okhrana-1872063923.html

На границе Приднестровья с Украиной усилили охрану

На границе Приднестровья с Украиной усилили охрану - РИА Новости, 16.05.2023

На границе Приднестровья с Украиной усилили охрану

Ситуация на границе Приднестровья стабильна, но на участке с Украиной охраняется в усиленном режиме, заявил РИА Новости глава министерства государственной... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:43

2023-05-16T09:43

2023-05-16T09:44

в мире

украина

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Ситуация на границе Приднестровья стабильна, но на участке с Украиной охраняется в усиленном режиме, заявил РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья Валерий Гебос. Он также отметил, что сейчас "ситуация усугубляется также широкомасштабной антиприднестровской информационной кампанией". По его словам, "населению навязывают определенные установки, выгодные противникам Приднестровья". "Естественно мы стараемся двигаться в ногу со временем и используем все современные методы и технологии в работе, направленной на поддержание мира и стабильности в нашей республике", - отметил Гебос. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870418572.html

https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872035737.html

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, молдавия