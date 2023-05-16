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Страны ОИС видят в России надежного партнера, заявил дипломат - РИА Новости, 16.05.2023
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08:48 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/ois-1872049836.html
Страны ОИС видят в России надежного партнера, заявил дипломат
Страны ОИС видят в России надежного партнера, заявил дипломат - РИА Новости, 16.05.2023
Страны ОИС видят в России надежного партнера, заявил дипломат
Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) видят в России друга и надежного партнера, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:48
2023-05-16T08:48
россия
ближний восток
северная африка
рамазан абдулатипов
организация исламского сотрудничества
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) видят в России друга и надежного партнера, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОИС Рамазан Абдулатипов. По словам дипломата, Россия играет важную роль в региональной политике на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Историческая роль России в деколонизации мусульманских и африканских стран способствует интенсификации сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - добавил он. Организация Исламского сотрудничества — международная организация исламских стран, созданная в 1969 году. Россия имеет в ОИС статус страны-наблюдателя.
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россия, ближний восток, северная африка, рамазан абдулатипов, организация исламского сотрудничества, в мире
Россия, Ближний Восток, Северная Африка, Рамазан Абдулатипов, Организация исламского сотрудничества, В мире
Страны ОИС видят в России надежного партнера, заявил дипломат

Постпред Абдулатипов: страны ОИС видят в России друга и надежного партнера

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПостпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов
Постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Постпред России при ОИС Рамазан Абдулатипов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) видят в России друга и надежного партнера, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОИС Рамазан Абдулатипов.
«
"За последние годы под руководством президента (РФ Владимира) Путина России фактически удалось восстановить ранее утраченные позиции в исламском мире… Страны ОИС видят в России друга и надежного партнера, с которым можно развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество", - заявил Абдулатипов.
По словам дипломата, Россия играет важную роль в региональной политике на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Историческая роль России в деколонизации мусульманских и африканских стран способствует интенсификации сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - добавил он.
Организация Исламского сотрудничества — международная организация исламских стран, созданная в 1969 году. Россия имеет в ОИС статус страны-наблюдателя.
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