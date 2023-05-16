В ОИС заявили об исторически добрых отношениях исламских стран с Россией
Постпред России при ОИС: исламские страны не испортят отношения с Россией в угоду Западу
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
Постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Исламские страны не готовы принести в жертву исторически добрые отношения с Россией, несмотря на санкции и угрозы Запада, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов.
Дипломат ответил на вопрос, не повлияла ли нынешняя геополитическая ситуация на намерение партнеров по ОИС сотрудничать с РФ и в том числе принять участие в предстоящем форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" 2023.
"Санкции и угрозы Запада, конечно, мешают полномасштабному сотрудничеству стран и компаний и противоречат международному праву и международному порядку. Более того, эти санкции показывают, насколько не привержены ведущие западные страны во главе с США идеям свободной рыночной экономики и демократии, о чем они говорят круглые сутки… Многие понимают это и не приносят в жертву исторически добрые отношения с Россией", - сказал Абдулатипов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.