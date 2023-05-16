https://ria.ru/20230516/odkb-1872104854.html
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ сейчас не обсуждается
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ сейчас не обсуждается - РИА Новости, 16.05.2023
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ сейчас не обсуждается
Вопроса о выходе Армении из ОДКБ сейчас в повестке нет, заявил во вторник журналистам заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:19
2023-05-16T12:19
2023-05-16T12:19
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ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Вопроса о выходе Армении из ОДКБ сейчас в повестке нет, заявил во вторник журналистам заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян. "На данный момент такого вопроса нет", - сказал Сафарян, отвечая на вопрос, есть ли в повестке вопрос выхода Армении из ОДКБ. Комментируя заявление секретаря Совбеза страны Армена Григоряна о том, что вопрос выхода из ОДКБ в республике все же обсуждался, он предположил, что это могло происходить на заседании Совета безопасности после сентябрьской эскалации ситуации на границе с Азербайджаном в 2022 году. "Я конкретный срок (обсуждений – ред.) назвать не могу, потому что, по всей видимости, это было обсуждено на заседании Совета безопасности. Думаю, это было в период сентябрьских событий. Прошу уточнить (в Совбезе – ред.)", - сказал Сафарян журналистам. По его словам, было принято решение не покидать ОДКБ, продолжить работы. "Есть вопросы, которые в дальнейшем были обсуждены во время саммита ОДКБ, и эти работы продолжаются. "Скоро будут обсуждения, связанные с заявлением о ситуации на Южном Кавказе", - заявил замглавы МИД. По словам Сафаряна, армянская сторона пошла на саммит ОДКБ в 2022 году в надежде на результат. "Ситуация сложная и мы, будучи страной-членом ОДКБ, имея обязательства, продолжаем надеяться, что наши шаги и работы приведут к определенным результатам", - сказал Сафарян. Ранее в МИД Армении заявили, что Ереван отказался от своей квоты на должность заместителя генерального секретаря ОДКБ. Ранее Пашинян заявил, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В середине февраля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что учения "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии.
https://ria.ru/20230412/ucheniya-1864810857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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армения, одкб, в мире, мид армении
Армения, ОДКБ, В мире, МИД Армении
МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ сейчас не обсуждается
Замглавы МИД Армении Сафарян заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ не стоит на повестке дня
ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Вопроса о выходе Армении из ОДКБ сейчас в повестке нет, заявил во вторник журналистам заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.
"На данный момент такого вопроса нет", - сказал Сафарян, отвечая на вопрос, есть ли в повестке вопрос выхода Армении из ОДКБ.
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Комментируя заявление секретаря Совбеза страны Армена Григоряна о том, что вопрос выхода из ОДКБ в республике все же обсуждался, он предположил, что это могло происходить на заседании Совета безопасности после сентябрьской эскалации ситуации на границе с Азербайджаном
в 2022 году.
"Я конкретный срок (обсуждений – ред.) назвать не могу, потому что, по всей видимости, это было обсуждено на заседании Совета безопасности. Думаю, это было в период сентябрьских событий. Прошу уточнить (в Совбезе – ред.)", - сказал Сафарян журналистам.
По его словам, было принято решение не покидать ОДКБ, продолжить работы. "Есть вопросы, которые в дальнейшем были обсуждены во время саммита ОДКБ, и эти работы продолжаются. "Скоро будут обсуждения, связанные с заявлением о ситуации на Южном Кавказе", - заявил замглавы МИД.
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По словам Сафаряна, армянская сторона пошла на саммит ОДКБ в 2022 году в надежде на результат. "Ситуация сложная и мы, будучи страной-членом ОДКБ, имея обязательства, продолжаем надеяться, что наши шаги и работы приведут к определенным результатам", - сказал Сафарян. Ранее в МИД Армении заявили, что Ереван
отказался от своей квоты на должность заместителя генерального секретаря ОДКБ.
Ранее Пашинян заявил, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В середине февраля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров
сообщил, что учения "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии
.
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