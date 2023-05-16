https://ria.ru/20230516/odkb-1872104854.html

МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ сейчас не обсуждается

МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ сейчас не обсуждается - РИА Новости, 16.05.2023

МИД Армении заявил, что вопрос о выходе из ОДКБ сейчас не обсуждается

Вопроса о выходе Армении из ОДКБ сейчас в повестке нет, заявил во вторник журналистам заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:19

2023-05-16T12:19

2023-05-16T12:19

армения

одкб

в мире

мид армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766874669_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_91721555b61f2c0f5e7f227e421029a0.jpg

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Вопроса о выходе Армении из ОДКБ сейчас в повестке нет, заявил во вторник журналистам заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян. "На данный момент такого вопроса нет", - сказал Сафарян, отвечая на вопрос, есть ли в повестке вопрос выхода Армении из ОДКБ. Комментируя заявление секретаря Совбеза страны Армена Григоряна о том, что вопрос выхода из ОДКБ в республике все же обсуждался, он предположил, что это могло происходить на заседании Совета безопасности после сентябрьской эскалации ситуации на границе с Азербайджаном в 2022 году. "Я конкретный срок (обсуждений – ред.) назвать не могу, потому что, по всей видимости, это было обсуждено на заседании Совета безопасности. Думаю, это было в период сентябрьских событий. Прошу уточнить (в Совбезе – ред.)", - сказал Сафарян журналистам. По его словам, было принято решение не покидать ОДКБ, продолжить работы. "Есть вопросы, которые в дальнейшем были обсуждены во время саммита ОДКБ, и эти работы продолжаются. "Скоро будут обсуждения, связанные с заявлением о ситуации на Южном Кавказе", - заявил замглавы МИД. По словам Сафаряна, армянская сторона пошла на саммит ОДКБ в 2022 году в надежде на результат. "Ситуация сложная и мы, будучи страной-членом ОДКБ, имея обязательства, продолжаем надеяться, что наши шаги и работы приведут к определенным результатам", - сказал Сафарян. Ранее в МИД Армении заявили, что Ереван отказался от своей квоты на должность заместителя генерального секретаря ОДКБ. Ранее Пашинян заявил, что минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В середине февраля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что учения "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии.

https://ria.ru/20230412/ucheniya-1864810857.html

https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html

https://ria.ru/20230510/otnosheniya-1870668911.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, одкб, в мире, мид армении