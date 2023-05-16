В Приморье запустили обучение координаторов фонда "Защитники Отечества"
В Приморье запустили обучение координаторов для помощи участникам СВО и членам их семей
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества", которые будут оказывать разностороннюю помощь ветеранам спецоперации и членам их семей, началось в Приморском крае на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), написал в телеграм-канале губернатор региона Олег Кожемяко.
"В ДВФУ началось обучение первой группы социальных координаторов из Приморья, Иркутской и Сахалинской областей. Они научатся оказывать психологическую помощь, помогать в решении социальных, юридических и даже бытовых вопросов", - говорится в публикации в телеграм-канале Кожемяко.
В прикрепленном к сообщению видеоролике губернатор уточнил, что поддержка будет оказываться участникам спецоперации, в том числе раненым и нуждающимся в реабилитации, а также их родственникам и родственникам погибших военнослужащих.
Приморский филиал фонда "Защитники Отечества" откроется летом во Владивостоке, рассказали в пресс-службе правительства региона. Направления работы будут включать "медицинскую, социальную, психологическую реабилитацию, организацию системы долговременного ухода, паллиативную помощь, санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами и протезами, адаптацию жилых помещений, получение дополнительного образования, переобучение и трудоустройство и многое другое". Деятельность фонда также будет связана с отправкой одежды, боевого обмундирования и снаряжения участникам спецоперации.
Указ о создании фонда "Защитники Отечества" президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. Общая цель организации определена как "создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей".