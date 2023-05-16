https://ria.ru/20230516/obuchenie-1872097267.html

В Приморье запустили обучение координаторов фонда "Защитники Отечества"

В Приморье запустили обучение координаторов фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 16.05.2023

В Приморье запустили обучение координаторов фонда "Защитники Отечества"

Обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества", которые будут оказывать разностороннюю помощь ветеранам спецоперации и членам их семей, началось... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:52

2023-05-16T11:52

2023-05-16T11:52

надежные люди

общество

приморский край

сахалинская область

владивосток

олег кожемяко

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества", которые будут оказывать разностороннюю помощь ветеранам спецоперации и членам их семей, началось в Приморском крае на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), написал в телеграм-канале губернатор региона Олег Кожемяко. "В ДВФУ началось обучение первой группы социальных координаторов из Приморья, Иркутской и Сахалинской областей. Они научатся оказывать психологическую помощь, помогать в решении социальных, юридических и даже бытовых вопросов", - говорится в публикации в телеграм-канале Кожемяко. В прикрепленном к сообщению видеоролике губернатор уточнил, что поддержка будет оказываться участникам спецоперации, в том числе раненым и нуждающимся в реабилитации, а также их родственникам и родственникам погибших военнослужащих. Приморский филиал фонда "Защитники Отечества" откроется летом во Владивостоке, рассказали в пресс-службе правительства региона. Направления работы будут включать "медицинскую, социальную, психологическую реабилитацию, организацию системы долговременного ухода, паллиативную помощь, санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами и протезами, адаптацию жилых помещений, получение дополнительного образования, переобучение и трудоустройство и многое другое". Деятельность фонда также будет связана с отправкой одежды, боевого обмундирования и снаряжения участникам спецоперации. Указ о создании фонда "Защитники Отечества" президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. Общая цель организации определена как "создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей".

https://ria.ru/20230516/pomosch-1872068340.html

https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872014987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, приморский край, сахалинская область, владивосток, олег кожемяко, владимир путин, дальневосточный федеральный университет