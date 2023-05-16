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В Приморье запустили обучение координаторов фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 16.05.2023
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11:52 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/obuchenie-1872097267.html
В Приморье запустили обучение координаторов фонда "Защитники Отечества"
В Приморье запустили обучение координаторов фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 16.05.2023
В Приморье запустили обучение координаторов фонда "Защитники Отечества"
Обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества", которые будут оказывать разностороннюю помощь ветеранам спецоперации и членам их семей, началось... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:52
2023-05-16T11:52
надежные люди
общество
приморский край
сахалинская область
владивосток
олег кожемяко
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества", которые будут оказывать разностороннюю помощь ветеранам спецоперации и членам их семей, началось в Приморском крае на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), написал в телеграм-канале губернатор региона Олег Кожемяко. "В ДВФУ началось обучение первой группы социальных координаторов из Приморья, Иркутской и Сахалинской областей. Они научатся оказывать психологическую помощь, помогать в решении социальных, юридических и даже бытовых вопросов", - говорится в публикации в телеграм-канале Кожемяко. В прикрепленном к сообщению видеоролике губернатор уточнил, что поддержка будет оказываться участникам спецоперации, в том числе раненым и нуждающимся в реабилитации, а также их родственникам и родственникам погибших военнослужащих. Приморский филиал фонда "Защитники Отечества" откроется летом во Владивостоке, рассказали в пресс-службе правительства региона. Направления работы будут включать "медицинскую, социальную, психологическую реабилитацию, организацию системы долговременного ухода, паллиативную помощь, санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами и протезами, адаптацию жилых помещений, получение дополнительного образования, переобучение и трудоустройство и многое другое". Деятельность фонда также будет связана с отправкой одежды, боевого обмундирования и снаряжения участникам спецоперации. Указ о создании фонда "Защитники Отечества" президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. Общая цель организации определена как "создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей".
https://ria.ru/20230516/pomosch-1872068340.html
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872014987.html
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общество, приморский край, сахалинская область, владивосток, олег кожемяко, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Надежные люди, Общество, Приморский край, Сахалинская область, Владивосток, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
В Приморье запустили обучение координаторов фонда "Защитники Отечества"

В Приморье запустили обучение координаторов для помощи участникам СВО и членам их семей

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Обучение социальных координаторов фонда "Защитники Отечества", которые будут оказывать разностороннюю помощь ветеранам спецоперации и членам их семей, началось в Приморском крае на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), написал в телеграм-канале губернатор региона Олег Кожемяко.
"В ДВФУ началось обучение первой группы социальных координаторов из Приморья, Иркутской и Сахалинской областей. Они научатся оказывать психологическую помощь, помогать в решении социальных, юридических и даже бытовых вопросов", - говорится в публикации в телеграм-канале Кожемяко.
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В прикрепленном к сообщению видеоролике губернатор уточнил, что поддержка будет оказываться участникам спецоперации, в том числе раненым и нуждающимся в реабилитации, а также их родственникам и родственникам погибших военнослужащих.
Приморский филиал фонда "Защитники Отечества" откроется летом во Владивостоке, рассказали в пресс-службе правительства региона. Направления работы будут включать "медицинскую, социальную, психологическую реабилитацию, организацию системы долговременного ухода, паллиативную помощь, санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарствами и протезами, адаптацию жилых помещений, получение дополнительного образования, переобучение и трудоустройство и многое другое". Деятельность фонда также будет связана с отправкой одежды, боевого обмундирования и снаряжения участникам спецоперации.
Указ о создании фонда "Защитники Отечества" президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. Общая цель организации определена как "создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей".
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Надежные людиОбществоПриморский крайСахалинская областьВладивостокОлег КожемякоВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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