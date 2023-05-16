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В Кремле прокомментировали обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ
В Кремле прокомментировали обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.05.2023
В Кремле прокомментировали обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ
Специальная военная операция на Украине продолжается и будет продолжаться, чтобы не было таких обстрелов со стороны украинских войск, как в случае с... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:53
2023-05-16T12:53
2023-05-16T13:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине продолжается и будет продолжаться, чтобы не было таких обстрелов со стороны украинских войск, как в случае с Белгородской областью, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ему был задан вопрос о ситуации с Белгородской областью, которую, по сообщениям СМИ, украинские войска обстреляли запрещенными фосфорными снарядами. "В целом мы естественно самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", - сказал Песков.
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россия, украина, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область
В Кремле прокомментировали обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ
Песков об обстрелах ВСУ Белгородской области: СВО продолжается и будет продолжаться
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине продолжается и будет продолжаться, чтобы не было таких обстрелов со стороны украинских войск, как в случае с Белгородской областью, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ему был задан вопрос о ситуации с Белгородской областью, которую, по сообщениям СМИ, украинские войска обстреляли запрещенными фосфорными снарядами. "В целом мы естественно самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", - сказал Песков.