Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ четырежды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ Донецка
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с 04.55 по 06.40 четырежды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив в сумме 33 снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 05.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров... 05.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 06.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.