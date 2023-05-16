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ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:53 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/obstrely-1872030880.html
ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке и Донецку
ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке и Донецку - РИА Новости, 16.05.2023
ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке и Донецку
Украинские войска с 19.10 по 22.00 обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в сумме 17 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T00:53
2023-05-16T00:53
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с 19.10 по 22.00 обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в сумме 17 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871963766.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили 17 снарядов по Горловке и Донецку

Представительство ДНР: ВСУ почти за три часа выпустили 17 снарядов по Горловке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с 19.10 по 22.00 обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в сумме 17 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра... 20.05 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 22.00 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦККПроисшествия
 
 
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