https://ria.ru/20230516/obstrel-1872262403.html
Источник: ВСУ за полтора часа выпустили 250 снарядов по селу Малокаховка
Источник: ВСУ за полтора часа выпустили 250 снарядов по селу Малокаховка - РИА Новости, 16.05.2023
Источник: ВСУ за полтора часа выпустили 250 снарядов по селу Малокаховка
Украинские войска нанесли массированный ракетно-артиллерийский удар в районе села Малокаховка в Каховском районе Херсонской области, выпустив не менее 250... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:12
2023-05-16T21:12
2023-05-16T21:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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КАХОВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный ракетно-артиллерийский удар в районе села Малокаховка в Каховском районе Херсонской области, выпустив не менее 250 снарядов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Не менее 250 снарядов ВСУ выпустили по району села Малокаховка из установок "Град", гаубиц Д-20, Д-30 и миномётов ", - сказал собеседник агентства.По его словам, в Малокаховке есть разрушения в жилом секторе.
https://ria.ru/20230515/vsu-1871838142.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник: ВСУ за полтора часа выпустили 250 снарядов по селу Малокаховка
ВСУ за полтора часа выпустили 250 снарядов по Малокаховке в Херсонской области