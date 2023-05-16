https://ria.ru/20230516/obstrel-1872249235.html

Пострадавшим от обстрелов белгородцам разрешат пользоваться бывшим жильем

Пострадавшим от обстрелов белгородцам разрешат пользоваться бывшим жильем - РИА Новости, 16.05.2023

Пострадавшим от обстрелов белгородцам разрешат пользоваться бывшим жильем

Жители Белгородской области, получившие новое жильё взамен утраченного, смогут 49 лет пользоваться своим бывшим домовладением, сообщил на брифинге заместитель... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:39

2023-05-16T19:39

2023-05-16T19:39

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870464875_0:422:960:962_1920x0_80_0_0_d042dc9efb84b439708a7336db661013.jpg

БЕЛГОРОД, 16 мая – РИА Новости. Жители Белгородской области, получившие новое жильё взамен утраченного, смогут 49 лет пользоваться своим бывшим домовладением, сообщил на брифинге заместитель губернатора – министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин. По его словам, на прошлой неделе по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова было принято постановление правительства Белгородской области, которое касается порядка распоряжения жилыми помещениями и земельными участками, которые жители, пострадавшие от обстрелов украинских войск, передали в собственность Белгородской области, а взамен получили новое жилье из состава имущества Белгородской области. Инициатива региона была поддержана федеральными органами исполнительной власти. Документ также согласован с областной прокуратурой. "В соответствии с данным порядком лицо, которое получило взамен старого домовладения новое жилое помещение и, соответственно, передало своё старое помещение в собственность Белгородской области, имеет право на получение в безвозмездное пользование на 49 лет своих старых домовладений", – подчеркнул Зайнуллин. Он пояснил, что для жилых помещений, расположенных в населённых пунктах Белгородской области, где введён режим чрезвычайной ситуации в связи с обстрелами со стороны украинских войск и террористическими актами, этот срок будет отсчитываться с даты отмены режима ЧС, для других жилых помещений – с момента подписания договора. По истечении срока действия, если ни одна из сторон не возражает, договор будет продлён на этот же срок автоматически. Как пояснили в правительстве компенсацию как таковую люди уже получили в виде нового жилья, просто дополнительно у них появляется право на безвозмездное пользование на достаточно большой срок своим старым домовладением. Для заключения договора необходимо предоставить минимальный пакет документов, его проверка займет всего 10 дней. Кроме того, в течение 49 лет – срока действия договора - гражданин имеет право обратиться в министерство имущества и земельных отношений области, чтобы жилое помещение и участок, находящиеся в пользовании, были переданы ему в собственность безвозмездно.

https://ria.ru/20230512/gladkov-1871292486.html

https://ria.ru/20230427/belgorod-1868297962.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков