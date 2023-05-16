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Пострадавшим от обстрелов белгородцам разрешат пользоваться бывшим жильем - РИА Новости, 16.05.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
19:39 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872249235.html
Пострадавшим от обстрелов белгородцам разрешат пользоваться бывшим жильем
Пострадавшим от обстрелов белгородцам разрешат пользоваться бывшим жильем - РИА Новости, 16.05.2023
Пострадавшим от обстрелов белгородцам разрешат пользоваться бывшим жильем
Жители Белгородской области, получившие новое жильё взамен утраченного, смогут 49 лет пользоваться своим бывшим домовладением, сообщил на брифинге заместитель... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:39
2023-05-16T19:39
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 мая – РИА Новости. Жители Белгородской области, получившие новое жильё взамен утраченного, смогут 49 лет пользоваться своим бывшим домовладением, сообщил на брифинге заместитель губернатора – министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин. По его словам, на прошлой неделе по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова было принято постановление правительства Белгородской области, которое касается порядка распоряжения жилыми помещениями и земельными участками, которые жители, пострадавшие от обстрелов украинских войск, передали в собственность Белгородской области, а взамен получили новое жилье из состава имущества Белгородской области. Инициатива региона была поддержана федеральными органами исполнительной власти. Документ также согласован с областной прокуратурой. "В соответствии с данным порядком лицо, которое получило взамен старого домовладения новое жилое помещение и, соответственно, передало своё старое помещение в собственность Белгородской области, имеет право на получение в безвозмездное пользование на 49 лет своих старых домовладений", – подчеркнул Зайнуллин. Он пояснил, что для жилых помещений, расположенных в населённых пунктах Белгородской области, где введён режим чрезвычайной ситуации в связи с обстрелами со стороны украинских войск и террористическими актами, этот срок будет отсчитываться с даты отмены режима ЧС, для других жилых помещений – с момента подписания договора. По истечении срока действия, если ни одна из сторон не возражает, договор будет продлён на этот же срок автоматически. Как пояснили в правительстве компенсацию как таковую люди уже получили в виде нового жилья, просто дополнительно у них появляется право на безвозмездное пользование на достаточно большой срок своим старым домовладением. Для заключения договора необходимо предоставить минимальный пакет документов, его проверка займет всего 10 дней. Кроме того, в течение 49 лет – срока действия договора - гражданин имеет право обратиться в министерство имущества и земельных отношений области, чтобы жилое помещение и участок, находящиеся в пользовании, были переданы ему в собственность безвозмездно.
https://ria.ru/20230512/gladkov-1871292486.html
https://ria.ru/20230427/belgorod-1868297962.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Пострадавшим от обстрелов белгородцам разрешат пользоваться бывшим жильем

Пострадавшим от обстрелов белгородцам разрешат пользоваться бывшим жильем 49 лет

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 мая – РИА Новости. Жители Белгородской области, получившие новое жильё взамен утраченного, смогут 49 лет пользоваться своим бывшим домовладением, сообщил на брифинге заместитель губернатора – министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин.
По его словам, на прошлой неделе по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова было принято постановление правительства Белгородской области, которое касается порядка распоряжения жилыми помещениями и земельными участками, которые жители, пострадавшие от обстрелов украинских войск, передали в собственность Белгородской области, а взамен получили новое жилье из состава имущества Белгородской области. Инициатива региона была поддержана федеральными органами исполнительной власти. Документ также согласован с областной прокуратурой.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Гладков проверил стройку белгородского парка аттракционов
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"В соответствии с данным порядком лицо, которое получило взамен старого домовладения новое жилое помещение и, соответственно, передало своё старое помещение в собственность Белгородской области, имеет право на получение в безвозмездное пользование на 49 лет своих старых домовладений", – подчеркнул Зайнуллин.
Он пояснил, что для жилых помещений, расположенных в населённых пунктах Белгородской области, где введён режим чрезвычайной ситуации в связи с обстрелами со стороны украинских войск и террористическими актами, этот срок будет отсчитываться с даты отмены режима ЧС, для других жилых помещений – с момента подписания договора. По истечении срока действия, если ни одна из сторон не возражает, договор будет продлён на этот же срок автоматически.
Как пояснили в правительстве компенсацию как таковую люди уже получили в виде нового жилья, просто дополнительно у них появляется право на безвозмездное пользование на достаточно большой срок своим старым домовладением. Для заключения договора необходимо предоставить минимальный пакет документов, его проверка займет всего 10 дней.
Кроме того, в течение 49 лет – срока действия договора - гражданин имеет право обратиться в министерство имущества и земельных отношений области, чтобы жилое помещение и участок, находящиеся в пользовании, были переданы ему в собственность безвозмездно.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья семьям - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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