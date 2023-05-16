https://ria.ru/20230516/obstrel-1872207560.html

При обстреле Макеевки женщина получила ранение

При обстреле Макеевки женщина получила ранение - РИА Новости, 16.05.2023

При обстреле Макеевки женщина получила ранение

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:12

2023-05-16T17:12

2023-05-16T17:12

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 мая по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по улице Давыденко, 72 "а" ранена женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

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макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк