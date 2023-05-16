https://ria.ru/20230516/obstrel-1872183938.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.05.2023

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка, выпустив еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:58

2023-05-16T15:58

2023-05-16T15:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли районы Донецка, выпустив еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.00 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.30 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Киевский район - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230516/obstrel-1872127869.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия