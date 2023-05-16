https://ria.ru/20230516/obstrel-1872146471.html
Украинские войска выпустили несколько ракет по Запорожской области
Украинские войска выпустили несколько ракет по Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска выпустили несколько ракет по Запорожской области
Украинские военные выпустили несколько ракет в направлении города Токмак Запорожской области, разрушений и жертв нет, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:00
2023-05-16T14:00
2023-05-16T14:01
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 16 мая - РИА Новости. Украинские военные выпустили несколько ракет в направлении города Токмак Запорожской области, разрушений и жертв нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872127869.html
токмак
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РИА Новости
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токмак, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Происшествия
Украинские войска выпустили несколько ракет по Запорожской области
Оперативные службы: ВСУ выпустили несколько ракет по городу Токмак Запорожской области