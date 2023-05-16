https://ria.ru/20230516/obstrel-1872146471.html

Украинские войска выпустили несколько ракет по Запорожской области

Украинские войска выпустили несколько ракет по Запорожской области - РИА Новости, 16.05.2023

Украинские войска выпустили несколько ракет по Запорожской области

Украинские военные выпустили несколько ракет в направлении города Токмак Запорожской области, разрушений и жертв нет, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:00

2023-05-16T14:00

2023-05-16T14:01

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 16 мая - РИА Новости. Украинские военные выпустили несколько ракет в направлении города Токмак Запорожской области, разрушений и жертв нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб.

https://ria.ru/20230516/obstrel-1872127869.html

токмак

запорожская область

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

токмак, запорожская область, происшествия