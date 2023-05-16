https://ria.ru/20230516/obstrel-1872136852.html
Украинские военные обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские военные обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские военные обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:44
2023-05-16T13:44
2023-05-16T13:44
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
куйбышевский район
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.00 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Гольмовскому и Красному Партизану, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230516/obstrely-1872119315.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
ясиноватая
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, ясиноватая, куйбышевский район, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Куйбышевский район, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Ясиноватую и Донецк
СЦКК: украинские военные выпустили 11 снарядов натовского калибра по Ясиноватой и Донецку