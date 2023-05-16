https://ria.ru/20230516/obstrel-1872099645.html

Украинские войска выпустили 11 натовских снарядов по районам Донецка

Украинские войска выпустили 11 натовских снарядов по районам Донецка - РИА Новости, 16.05.2023

Украинские войска выпустили 11 натовских снарядов по районам Донецка

Украинские войска за 40 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:59

2023-05-16T11:59

2023-05-16T11:59

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

происшествия

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/donetsk-1871910317.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

куйбышевский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия, куйбышевский район