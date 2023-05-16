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ВСУ с раннего утра ведут обстрел Токмака из тяжелого вооружения
ВСУ с раннего утра ведут обстрел Токмака из тяжелого вооружения - РИА Новости, 16.05.2023
ВСУ с раннего утра ведут обстрел Токмака из тяжелого вооружения
Украинские войска с раннего утра ведут обстрел Токмака в Запорожской области из тяжелого вооружения, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:53
2023-05-16T11:53
2023-05-16T12:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с раннего утра ведут обстрел Токмака в Запорожской области из тяжелого вооружения, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале. По его данным, обстрел ведётся из тяжёлых видов вооружения.Об обстрелах Токмака Рогов сообщал и накануне.Также, по его словам, под обстрел попал ещё один город, расположенный недалеко от линии боевого соприкосновения, - Пологи.Пятого мая врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким было принято решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871963766.html
запорожская область
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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Происшествия
ВСУ с раннего утра ведут обстрел Токмака из тяжелого вооружения
Рогов заявил об обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области из тяжелого вооружения