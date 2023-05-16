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ВСУ с раннего утра ведут обстрел Токмака из тяжелого вооружения - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 16.05.2023 (обновлено: 12:22 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872097413.html
ВСУ с раннего утра ведут обстрел Токмака из тяжелого вооружения
ВСУ с раннего утра ведут обстрел Токмака из тяжелого вооружения - РИА Новости, 16.05.2023
ВСУ с раннего утра ведут обстрел Токмака из тяжелого вооружения
Украинские войска с раннего утра ведут обстрел Токмака в Запорожской области из тяжелого вооружения, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:53
2023-05-16T12:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с раннего утра ведут обстрел Токмака в Запорожской области из тяжелого вооружения, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале. По его данным, обстрел ведётся из тяжёлых видов вооружения.Об обстрелах Токмака Рогов сообщал и накануне.Также, по его словам, под обстрел попал ещё один город, расположенный недалеко от линии боевого соприкосновения, - Пологи.Пятого мая врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким было принято решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871963766.html
запорожская область
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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Происшествия
ВСУ с раннего утра ведут обстрел Токмака из тяжелого вооружения

Рогов заявил об обстреле ВСУ Токмака в Запорожской области из тяжелого вооружения

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с раннего утра ведут обстрел Токмака в Запорожской области из тяжелого вооружения, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
«
"Токмак под огнём боевиков ВСУ! Сегодня с раннего утра (начиная с 5.00) этот город в Запорожской области под обстрелом террористов Зеленского. Вторая волна прилётов началась с 10.00", - написал он.
По его данным, обстрел ведётся из тяжёлых видов вооружения.
Об обстрелах Токмака Рогов сообщал и накануне.
Также, по его словам, под обстрел попал ещё один город, расположенный недалеко от линии боевого соприкосновения, - Пологи.
Пятого мая врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким было принято решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТокмакВладимир РоговПроисшествия
 
 
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