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Украинские войска выпустили десять снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили десять снарядов по ДНР - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска выпустили десять снарядов по ДНР
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по территории ДНР 10 снарядов калибром 152 и 155 мм, сообщает в своем Telegram-канале представительство... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:55
2023-05-16T08:55
2023-05-16T08:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по территории ДНР 10 снарядов калибром 152 и 155 мм, сообщает в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 8:05 – населенный пункт Дзержинск - поселок Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм. 8:10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871857967.html
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили десять снарядов по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять натовских снарядов по территории Донбасса