https://ria.ru/20230516/obstrel-1872047931.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.05.2023

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска с 06.55 по 07.45 обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Донецк, выпустив 38 снарядов, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:20

2023-05-16T08:20

2023-05-16T08:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с 06.55 по 07.45 обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Донецк, выпустив 38 снарядов, сообщает в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра... 07.15 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.20 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра... 07.35 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.45 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/obstrel-1871963766.html

https://ria.ru/20230515/dnr-1871924829.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия