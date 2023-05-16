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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:20 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872047931.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска с 06.55 по 07.45 обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Донецк, выпустив 38 снарядов, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:20
2023-05-16T08:20
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с 06.55 по 07.45 обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Донецк, выпустив 38 снарядов, сообщает в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра... 07.15 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.20 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра... 07.35 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.45 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871963766.html
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донецк
донецкая народная республика
горловка
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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ менее чем за час обстреляли четыре населенных пункта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с 06.55 по 07.45 обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Донецк, выпустив 38 снарядов, сообщает в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 миллиметра... 07.15 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.20 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра... 07.35 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 07.45 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Здание школы в Донецке получило повреждения при обстреле ВСУ
Вчера, 17:57
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Шахтеры на шахте имени А.Ф.Засядько - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
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