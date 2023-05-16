https://ria.ru/20230516/obednenie-1872071565.html

СМИ: главный экономист Банка Англии жалеет о призыве смириться с обеднением

СМИ: главный экономист Банка Англии жалеет о призыве смириться с обеднением - РИА Новости, 16.05.2023

СМИ: главный экономист Банка Англии жалеет о призыве смириться с обеднением

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл сожалеет, что призвал жителей Великобритании принять тот факт, что их экономическое положение ухудшилось, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:28

2023-05-16T10:28

2023-05-16T10:28

экономика

цены на нефть

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл сожалеет, что призвал жителей Великобритании принять тот факт, что их экономическое положение ухудшилось, сообщает телеканал Sky News. "Если бы у меня была возможность использовать тогда другие слова, я бы использовал какие-либо другие слова, чтобы описать вызовы, с которыми мы столкнулись", - приводится его цитата на сайте канала. Как он считает, "бурная реакция" на его замечания "возможно, не была очень полезной" для понимания инфляции и причин применения более высоких процентных ставок для сдерживания роста цен. "В Великобритании кто-то должен принять тот факт, что их (экономическое - ред.) положение ухудшилось, и перестать пытаться поддерживать реальную покупательную способность за счет увеличения цен либо повышения зарплат, или перекладывая траты на электроэнергию на потребителей", - заявил в конце апреля Хью Пилл в подкасте Юридической школы Колумбийского университета. Национальная статистическая служба Великобритании ранее сообщала, что реальные доходы населения продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне инфляции, превышающей рост зарплат. По этой причине в стране наблюдается волна забастовок. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, персонал аэропортов, почтальоны и работники других сфер. Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20230502/tseny-1869123566.html

https://ria.ru/20230402/banki-1861551522.html

великобритания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, великобритания, санкции в отношении россии