https://ria.ru/20230516/novyy_ierusalim-1872201863.html

Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ

Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ - РИА Новости, 16.05.2023

Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ

Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в городском округе Истра Московской области вошел в топ 30 самых посещаемых музеев России в 2022 РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:00

2023-05-16T17:00

2023-05-16T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в городском округе Истра Московской области вошел в топ 30 самых посещаемых музеев России в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.Всего за прошедший год музей посетили более 484 тысяч человек. Рейтинг был составлен по версии издания The Art Newspaper Russia. Эксперты рассматривали все отечественные музеи, вне зависимости от формата и специализации.Также в список самых посещаемых музеев России вошли Государственный музей-усадьба "Архангельское", Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево".

https://ria.ru/20220828/abramtsevo-1812170122.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), истра, музеи, новый иерусалим (музей), туризм