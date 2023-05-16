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Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ
Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ - РИА Новости, 16.05.2023
Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ
Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в городском округе Истра Московской области вошел в топ 30 самых посещаемых музеев России в 2022 РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:00
2023-05-16T17:00
2023-05-16T17:02
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в городском округе Истра Московской области вошел в топ 30 самых посещаемых музеев России в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.Всего за прошедший год музей посетили более 484 тысяч человек. Рейтинг был составлен по версии издания The Art Newspaper Russia. Эксперты рассматривали все отечественные музеи, вне зависимости от формата и специализации.Также в список самых посещаемых музеев России вошли Государственный музей-усадьба "Архангельское", Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), истра, музеи, новый иерусалим (музей), туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Музеи, Новый Иерусалим (музей), Туризм