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Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ - РИА Новости, 16.05.2023
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17:00 16.05.2023 (обновлено: 17:02 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/novyy_ierusalim-1872201863.html
Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ
Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ - РИА Новости, 16.05.2023
Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ
Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в городском округе Истра Московской области вошел в топ 30 самых посещаемых музеев России в 2022 РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:00
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
музеи
новый иерусалим (музей)
туризм
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в городском округе Истра Московской области вошел в топ 30 самых посещаемых музеев России в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.Всего за прошедший год музей посетили более 484 тысяч человек. Рейтинг был составлен по версии издания The Art Newspaper Russia. Эксперты рассматривали все отечественные музеи, вне зависимости от формата и специализации.Также в список самых посещаемых музеев России вошли Государственный музей-усадьба "Архангельское", Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево".
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московская область (подмосковье), истра, музеи, новый иерусалим (музей), туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Музеи, Новый Иерусалим (музей), Туризм

Подмосковный "Новый Иерусалим" вошел в топ самых посещаемых музеев РФ

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГосударственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре
Государственный историко-художественный музей Новый Иерусалим в Истре - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в городском округе Истра Московской области вошел в топ 30 самых посещаемых музеев России в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Всего за прошедший год музей посетили более 484 тысяч человек. Рейтинг был составлен по версии издания The Art Newspaper Russia. Эксперты рассматривали все отечественные музеи, вне зависимости от формата и специализации.
Также в список самых посещаемых музеев России вошли Государственный музей-усадьба "Архангельское", Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево".
Усадьба Абрамцево. Кухня и главный дом - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраМузеиНовый Иерусалим (музей)Туризм
 
 
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