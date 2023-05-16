https://ria.ru/20230516/neft-1872087192.html

МЭА заявило о рекордном росте российского экспорта нефти с начала СВО

МЭА заявило о рекордном росте российского экспорта нефти с начала СВО - РИА Новости, 16.05.2023

МЭА заявило о рекордном росте российского экспорта нефти с начала СВО

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе полагает, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле стал самым высоким с февраля РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:18

2023-05-16T11:18

2023-05-16T11:18

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе полагает, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле стал самым высоким с февраля 2022 года - поставки выросли на 50 тысяч баррелей в сутки к предыдущему месяцу, до 8,3 миллиона, при этом экспортная выручка сократилась на 27% по сравнению с прошлым годом - до 15 миллиардов долларов. По оценке МЭА, предполагаемые доходы от нефтяного экспорта РФ к предыдущему месяцу "увеличились на 1,7 миллиарда, до 15 миллиардов долларов", но "оказались на 27% ниже, чем год назад". При этом агентство напоминает, что в марте снижение доходов в годовом выражении было больше - на 40%. МЭА уточняет, что экспорт нефти в апреле составил 5,2 миллиона баррелей в сутки и стал самым высоким с мая 2022 года. Два крупнейших потребителя в Азии, Китай и Индия, увеличили закупку российского сырья до 2,1 и 2 миллионов баррелей в сутки соответственно. В ЕС поставлялось 400 тысяч баррелей в сутки, в основном в Венгрию и Словакию по трубе и в Болгарию морем. В то же время основными покупателями российских нефтепродуктов являются Турция, Китай и Индия, получающие 430, 220 и 180 тысяч баррелей в сутки. Остальные объемы были распределены между Ближним Востоком, Южной Америкой, Африкой и Юго-Восточной Азией. Всего российских нефтепродуктов экспортировалось 3,1 миллиона баррелей в сутки, следует из данных МЭА. В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по поводу анализа энергорынка.

https://ria.ru/20230516/neft-1872048607.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, китай, индия, александр новак, мэа, опек, евросоюз