Рейтинг@Mail.ru
МЭА заявило о рекордном росте российского экспорта нефти с начала СВО - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/neft-1872087192.html
МЭА заявило о рекордном росте российского экспорта нефти с начала СВО
МЭА заявило о рекордном росте российского экспорта нефти с начала СВО - РИА Новости, 16.05.2023
МЭА заявило о рекордном росте российского экспорта нефти с начала СВО
Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе полагает, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле стал самым высоким с февраля РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:18
2023-05-16T11:18
экономика
цены на нефть
россия
китай
индия
александр новак
мэа
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе полагает, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле стал самым высоким с февраля 2022 года - поставки выросли на 50 тысяч баррелей в сутки к предыдущему месяцу, до 8,3 миллиона, при этом экспортная выручка сократилась на 27% по сравнению с прошлым годом - до 15 миллиардов долларов. По оценке МЭА, предполагаемые доходы от нефтяного экспорта РФ к предыдущему месяцу "увеличились на 1,7 миллиарда, до 15 миллиардов долларов", но "оказались на 27% ниже, чем год назад". При этом агентство напоминает, что в марте снижение доходов в годовом выражении было больше - на 40%. МЭА уточняет, что экспорт нефти в апреле составил 5,2 миллиона баррелей в сутки и стал самым высоким с мая 2022 года. Два крупнейших потребителя в Азии, Китай и Индия, увеличили закупку российского сырья до 2,1 и 2 миллионов баррелей в сутки соответственно. В ЕС поставлялось 400 тысяч баррелей в сутки, в основном в Венгрию и Словакию по трубе и в Болгарию морем. В то же время основными покупателями российских нефтепродуктов являются Турция, Китай и Индия, получающие 430, 220 и 180 тысяч баррелей в сутки. Остальные объемы были распределены между Ближним Востоком, Южной Америкой, Африкой и Юго-Восточной Азией. Всего российских нефтепродуктов экспортировалось 3,1 миллиона баррелей в сутки, следует из данных МЭА. В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по поводу анализа энергорынка.
https://ria.ru/20230516/neft-1872048607.html
https://ria.ru/20230511/neft-1870920267.html
https://ria.ru/20230516/neft-1872055341.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8bcb459ef0441d4b55f54e42ff260256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, китай, индия, александр новак, мэа, опек, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Китай, Индия, Александр Новак, МЭА, ОПЕК, Евросоюз
МЭА заявило о рекордном росте российского экспорта нефти с начала СВО

МЭА: российский нефтяной экспорт в апреле стал самым высоким с февраля 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе полагает, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле стал самым высоким с февраля 2022 года - поставки выросли на 50 тысяч баррелей в сутки к предыдущему месяцу, до 8,3 миллиона, при этом экспортная выручка сократилась на 27% по сравнению с прошлым годом - до 15 миллиардов долларов.
«

"Российский нефтяной экспорт в апреле вырос на 50 тысяч баррелей в сутки, до 8,3 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем со времен начала военного конфликта в Украине. Поставки нефти выросли на 250 тысяч баррелей в сутки, в то время как экспорт нефтепродуктов снизился примерно на 200 тысяч баррелей в сутки", - говорится в докладе агентства.

Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Инвестор заявил о бессмысленности введения потолка цен на российскую нефть
Вчера, 08:31
По оценке МЭА, предполагаемые доходы от нефтяного экспорта РФ к предыдущему месяцу "увеличились на 1,7 миллиарда, до 15 миллиардов долларов", но "оказались на 27% ниже, чем год назад". При этом агентство напоминает, что в марте снижение доходов в годовом выражении было больше - на 40%.
МЭА уточняет, что экспорт нефти в апреле составил 5,2 миллиона баррелей в сутки и стал самым высоким с мая 2022 года. Два крупнейших потребителя в Азии, Китай и Индия, увеличили закупку российского сырья до 2,1 и 2 миллионов баррелей в сутки соответственно. В ЕС поставлялось 400 тысяч баррелей в сутки, в основном в Венгрию и Словакию по трубе и в Болгарию морем.
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Греческий политик обвинил судовладельцев в контрабанде российской нефти
11 мая, 00:46
В то же время основными покупателями российских нефтепродуктов являются Турция, Китай и Индия, получающие 430, 220 и 180 тысяч баррелей в сутки. Остальные объемы были распределены между Ближним Востоком, Южной Америкой, Африкой и Юго-Восточной Азией. Всего российских нефтепродуктов экспортировалось 3,1 миллиона баррелей в сутки, следует из данных МЭА.
В 2022 году ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по поводу анализа энергорынка.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Боррель призвал принять меры против Индии за продажу российской нефти
Вчера, 09:12
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияКитайИндияАлександр НовакМЭАОПЕКЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала