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МЭА улучшило прогноз добычи нефти в России - РИА Новости, 16.05.2023
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11:11 16.05.2023 (обновлено: 16:59 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/neft-1872084393.html
МЭА улучшило прогноз добычи нефти в России
МЭА улучшило прогноз добычи нефти в России - РИА Новости, 16.05.2023
МЭА улучшило прогноз добычи нефти в России
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 180 тысяч баррелей в сутки на 2023 год, следует из... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:11
2023-05-16T16:59
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 180 тысяч баррелей в сутки на 2023 год, следует из ежемесячного доклада агентства. В прошлом месяце эксперты агентства ожидали, что добыча жидких углеводородов в РФ в 2023 году сократится на 530 тысяч баррелей, до 10,6 миллиона баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сокращения были продлены до июня, а позднее - до конца года. Причем РФ снижает добычу от уровня февраля, говорил также Новак. При этом МЭА заявляет, что в апреле Россия сократила добычу нефти только на 200 тысяч баррелей в сутки, до 9,6 миллиона, поскольку, предполагает агентство, экспорт и работа НПЗ сохранились на прежнем уровне. Эксперты считают, что в мае стране понадобится сократить добычу еще на 300 тысяч баррелей. Общий объем добычи нефти, конденсатов и ШФЛУ в прошлом месяце был на 470 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в феврале 2022 года. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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экономика, цены на нефть, россия, мэа, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, МЭА, ОПЕК
МЭА улучшило прогноз добычи нефти в России

МЭА: Россия вопреки ожиданиям не сократила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 180 тысяч баррелей в сутки на 2023 год, следует из ежемесячного доклада агентства.
«
"Экспорт нефти был перенаправлен на новые рынки, так как глубокие ценовые скидки привлекли трейдеров, а также склонные к риску нефтеперерабатывающие компании. Это подтверждает наш пересмотр объемов добычи в России на 180 тысяч баррелей в сутки в сторону повышения в этом году. Теперь мы ожидаем, что средний уровень добычи нефти в 2023 году составит 10,7 миллиона баррелей в сутки, что ниже на 350 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом", - пишет МЭА в своем докладе.
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В прошлом месяце эксперты агентства ожидали, что добыча жидких углеводородов в РФ в 2023 году сократится на 530 тысяч баррелей, до 10,6 миллиона баррелей в сутки.
Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сокращения были продлены до июня, а позднее - до конца года. Причем РФ снижает добычу от уровня февраля, говорил также Новак.
При этом МЭА заявляет, что в апреле Россия сократила добычу нефти только на 200 тысяч баррелей в сутки, до 9,6 миллиона, поскольку, предполагает агентство, экспорт и работа НПЗ сохранились на прежнем уровне. Эксперты считают, что в мае стране понадобится сократить добычу еще на 300 тысяч баррелей. Общий объем добычи нефти, конденсатов и ШФЛУ в прошлом месяце был на 470 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в феврале 2022 года.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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