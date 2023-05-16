https://ria.ru/20230516/neft-1872084393.html

МЭА улучшило прогноз добычи нефти в России

МЭА улучшило прогноз добычи нефти в России - РИА Новости, 16.05.2023

МЭА улучшило прогноз добычи нефти в России

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 180 тысяч баррелей в сутки на 2023 год, следует из... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:11

2023-05-16T11:11

2023-05-16T16:59

экономика

цены на нефть

россия

мэа

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771736272_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_27ec760198ec837d256d38fef4388915.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 180 тысяч баррелей в сутки на 2023 год, следует из ежемесячного доклада агентства. В прошлом месяце эксперты агентства ожидали, что добыча жидких углеводородов в РФ в 2023 году сократится на 530 тысяч баррелей, до 10,6 миллиона баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Затем сокращения были продлены до июня, а позднее - до конца года. Причем РФ снижает добычу от уровня февраля, говорил также Новак. При этом МЭА заявляет, что в апреле Россия сократила добычу нефти только на 200 тысяч баррелей в сутки, до 9,6 миллиона, поскольку, предполагает агентство, экспорт и работа НПЗ сохранились на прежнем уровне. Эксперты считают, что в мае стране понадобится сократить добычу еще на 300 тысяч баррелей. Общий объем добычи нефти, конденсатов и ШФЛУ в прошлом месяце был на 470 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в феврале 2022 года. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

https://ria.ru/20230516/neft-1872048607.html

https://ria.ru/20230428/statistika-1868600797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, мэа, опек