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В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России - РИА Новости, 16.05.2023
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08:50 16.05.2023 (обновлено: 10:23 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/neft-1872049962.html
В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России
В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России - РИА Новости, 16.05.2023
В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России
Страны Европы в перспективе могут полностью отказаться от поставок нефти из России, однако Москва все равно найдет рынки сбыта для своего топлива, заявил в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:50
2023-05-16T10:23
россия
джим роджерс
европа
в мире
нефть
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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Страны Европы в перспективе могут полностью отказаться от поставок нефти из России, однако Москва все равно найдет рынки сбыта для своего топлива, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают российскую нефть и газ дороже и будут продолжать это делать.
https://ria.ru/20230511/neft-1870920267.html
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россия, джим роджерс, европа, в мире, нефть
Россия, Джим Роджерс, Европа, В мире, Нефть
В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России

Инвестор Роджерс допустил, что Европа полностью откажется от поставок нефти из России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Страны Европы в перспективе могут полностью отказаться от поставок нефти из России, однако Москва все равно найдет рынки сбыта для своего топлива, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
«

"Конечно, они могут уйти (от поставок. — Прим. ред.). Во время холодной войны русские не продавали нефть в Европу. Вы помните господина Хрущева, Сталина, Брежнева — все эти люди не продавали нефть европейцам. Так что, конечно, они могут уйти. Если все снова станет ужасно, в мире снова наступит такой период. И тогда многие люди не смогут купить что бы то ни было в других странах. Таким образом, это может случиться, но не волнуйтесь, Россия продаст свою нефть. Кто-то купит российскую нефть. Как я уже говорил ранее, ни одна из таких вещей не имеет долгосрочных последствий, потому что люди находят способы обхода", — сказал Роджерс.

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В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают российскую нефть и газ дороже и будут продолжать это делать.
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