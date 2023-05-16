https://ria.ru/20230516/neft-1872049962.html

В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России

В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России - РИА Новости, 16.05.2023

В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России

Страны Европы в перспективе могут полностью отказаться от поставок нефти из России, однако Москва все равно найдет рынки сбыта для своего топлива, заявил в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:50

2023-05-16T08:50

2023-05-16T10:23

россия

джим роджерс

европа

в мире

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_2d5e8b6e7750750bc2a73fe0c6dc8715.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Страны Европы в перспективе могут полностью отказаться от поставок нефти из России, однако Москва все равно найдет рынки сбыта для своего топлива, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций, а в самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают российскую нефть и газ дороже и будут продолжать это делать.

https://ria.ru/20230511/neft-1870920267.html

https://ria.ru/20230507/orlen-1870351064.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, джим роджерс, европа, в мире, нефть