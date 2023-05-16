https://ria.ru/20230516/neft-1872048607.html

Инвестор заявил о бессмысленности введения потолка цен на российскую нефть

Инвестор заявил о бессмысленности введения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 16.05.2023

Инвестор заявил о бессмысленности введения потолка цен на российскую нефть

Введенные странами Запада ограничения предельной цены на нефть России не возымеют серьезного эффекта: ее топливо все равно будет продаваться, пусть и в обход... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:31

2023-05-16T08:31

2023-05-16T08:31

россия

москва

сша

евросоюз

владимир путин

джим роджерс

экономика

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Введенные странами Запада ограничения предельной цены на нефть России не возымеют серьезного эффекта: ее топливо все равно будет продаваться, пусть и в обход существующих рестрикций, заявил в интервью РИА Новости знаменитый американский инвестор Джим Роджерс. "Как вы, наверное, знаете, уже многие продают российскую нефть на черном рынке. Не стану называть имен, но даже пресса сообщает о некоторых теневых рынках и людях, которые обходят эти санкции. Нарушители санкций есть всегда. Развиваются новые отрасли. Каждый раз, когда правительство или правительства вводят меры контроля, санкции или иные ограничения, развиваются теневые рынки. Таким образом, они воздействуют на немногочисленных людей некоторое время, но в конечном счете не оказывают большого эффекта. Есть те, кому Россия продает много нефти. Я не покупаю ее, но кое-кто покупает", - сказал Роджерс в ответ на просьбу прокомментировать введенные против российского топлива ограничения. Как напомнил Роджерс, на протяжении всей истории люди предпринимали попытки установить контроль над ценами, однако они "никогда не работали", поскольку всегда находились способы обойти данные ограничения. "Так что да, что бы мир ни делал с Россией и нефтью, особого эффекта не будет", - резюмировал известный экономист. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.

https://ria.ru/20230511/neft-1871080683.html

https://ria.ru/20230507/orlen-1870351064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, сша, евросоюз, владимир путин, джим роджерс, экономика, цены на нефть