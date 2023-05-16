https://ria.ru/20230516/nato-1872072670.html
НАТО засыпает и просыпается с мыслью о России, заявил Медведев
НАТО засыпает и просыпается с мыслью о России, заявил Медведев - РИА Новости, 16.05.2023
НАТО засыпает и просыпается с мыслью о России, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев категорически не согласился с заявлением президента Франции о геополитическом поражении России: проиграл как раз... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:30
2023-05-16T10:30
2023-05-16T10:48
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев категорически не согласился с заявлением президента Франции о геополитическом поражении России: проиграл как раз примитивный курс НАТО с претензией на исключительность - страны Альянса засыпают и просыпаются с мыслью о России.Ранее Макрон в интервью изданию Opinion заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Китая и "заставила сомневаться" своих исторических союзников."В 2022 году... НАТО лениво посылала нас, когда дело касалось гарантий безопасности... И теперь все страны-члены НАТО засыпают и просыпаются с мыслями о России", - написал Медведев в Twitter. По его мнению, если кто и проиграл, так это примитивный курс НАТО с претензией на исключительную роль в XXI веке.
https://ria.ru/20221011/stoltenberg-1823192355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, дмитрий медведев, франция, эммануэль макрон, в мире
Россия, НАТО, Дмитрий Медведев, Франция, Эммануэль Макрон, В мире
НАТО засыпает и просыпается с мыслью о России, заявил Медведев
Медведев: раньше НАТО лениво посылала Россию по гарантиям, а теперь только и думает о ней