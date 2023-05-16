https://ria.ru/20230516/nalet-1872277652.html

Спецназ совершил налет на украинские позиции на Купянском направлении

Спецназ совершил налет на украинские позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 16.05.2023

Спецназ совершил налет на украинские позиции на Купянском направлении

Бойцы спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ совершили огневой налет на укрепрайон украинской армии на купянском направлении, видео работы бойцов... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T23:31

2023-05-16T23:31

2023-05-16T23:31

специальная военная операция на украине

в мире

безопасность

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ совершили огневой налет на укрепрайон украинской армии на купянском направлении, видео работы бойцов оказалось в распоряжении РИА Новости. Во вторник в Минобороны заявили, что на Купянском направлении общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля. На краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". На кадрах бойцы из минометов, гранатометов и пулеметов атаковали позиции противника. В результате несколько украинских солдат были уничтожены, также ликвидирован запас боекомплекта и одно из орудий противника.

https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html

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