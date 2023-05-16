https://ria.ru/20230516/moor-1872143663.html

Моор и Куренков разъяснили пострадавшим от природных пожаров их права

Моор и Куренков разъяснили пострадавшим от природных пожаров их права - РИА Новости, 16.05.2023

Моор и Куренков разъяснили пострадавшим от природных пожаров их права

Социальная поддержка погорельцев стала ключевой темой встречи главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Тюменской области Александра Моора с жителями... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:57

2023-05-16T13:57

2023-05-16T13:57

тюменская область

природные пожары в россии

александр моор

александр куренков (мчс)

тюменский район

россия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 16 мая – РИА Новости. Социальная поддержка погорельцев стала ключевой темой встречи главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Тюменской области Александра Моора с жителями села Успенка Тюменского района, чьи дома пострадали от огня, сообщает пресс-служба губернатора. По словам Куренкова, встречи с населением проводятся по поручению президента России, чтобы понять, как местные власти помогают пострадавшим от пожаров разобраться с возникшими проблемами и, при необходимости, принять в их решении активное участие. "Погорельцы пережили серьезный стресс. Поэтому вместе с представителями районной администрации мы еще раз объяснили людям их права, рассказали о механизмах получения компенсаций и социальной помощи. С выплатами затягивать не будем – они начнутся в самое ближайшее время", – прокомментировал итоги встречи Александр Моор. Моор сообщил, что жителям Успенки, а также села Салаирки, деревни Речкина и поселка Богандинский Тюменского района, потерявшим единственное жилье, будет выплачена компенсация – 72 тысячи рублей за квадратный метр. Дополнительно погорельцы получат 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей за надворные постройки. Помимо этого, им выделяется по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, такие выплаты в районе получили больше 30 семей. В пресс-службе правительства региона отмечают, что во время встречи "проблемных вопросов к министру или претензий к главе региона по поводу компенсационных выплат у участников встречи не возникло". Жители села поблагодарили пожарных, боровшихся с природным пожаром, за мужество и самоотверженность. Также слова благодарности прозвучали в адрес волонтеров, администрации Тюменского района и команды губернатора. Глава МЧС России напомнил, что основная задача - помочь людям, в том числе оказать информационную поддержку, чтобы граждане знали и понимали, как им действовать на данном этапе. Пообщавшись с погорельцами, он также позитивно оценил работу с населением местных властей.

https://ria.ru/20230512/proekt-1871409427.html

https://ria.ru/20230502/matpomosch-1869247836.html

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природные пожары в россии, александр моор, александр куренков (мчс), тюменский район, россия, тюменская область