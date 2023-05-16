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Моор и Куренков разъяснили пострадавшим от природных пожаров их права - РИА Новости, 16.05.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
13:57 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/moor-1872143663.html
Моор и Куренков разъяснили пострадавшим от природных пожаров их права
Моор и Куренков разъяснили пострадавшим от природных пожаров их права - РИА Новости, 16.05.2023
Моор и Куренков разъяснили пострадавшим от природных пожаров их права
Социальная поддержка погорельцев стала ключевой темой встречи главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Тюменской области Александра Моора с жителями... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:57
2023-05-16T13:57
тюменская область
природные пожары в россии
александр моор
александр куренков (мчс)
тюменский район
россия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 16 мая – РИА Новости. Социальная поддержка погорельцев стала ключевой темой встречи главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Тюменской области Александра Моора с жителями села Успенка Тюменского района, чьи дома пострадали от огня, сообщает пресс-служба губернатора. По словам Куренкова, встречи с населением проводятся по поручению президента России, чтобы понять, как местные власти помогают пострадавшим от пожаров разобраться с возникшими проблемами и, при необходимости, принять в их решении активное участие. "Погорельцы пережили серьезный стресс. Поэтому вместе с представителями районной администрации мы еще раз объяснили людям их права, рассказали о механизмах получения компенсаций и социальной помощи. С выплатами затягивать не будем – они начнутся в самое ближайшее время", – прокомментировал итоги встречи Александр Моор. Моор сообщил, что жителям Успенки, а также села Салаирки, деревни Речкина и поселка Богандинский Тюменского района, потерявшим единственное жилье, будет выплачена компенсация – 72 тысячи рублей за квадратный метр. Дополнительно погорельцы получат 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей за надворные постройки. Помимо этого, им выделяется по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, такие выплаты в районе получили больше 30 семей. В пресс-службе правительства региона отмечают, что во время встречи "проблемных вопросов к министру или претензий к главе региона по поводу компенсационных выплат у участников встречи не возникло". Жители села поблагодарили пожарных, боровшихся с природным пожаром, за мужество и самоотверженность. Также слова благодарности прозвучали в адрес волонтеров, администрации Тюменского района и команды губернатора. Глава МЧС России напомнил, что основная задача - помочь людям, в том числе оказать информационную поддержку, чтобы граждане знали и понимали, как им действовать на данном этапе. Пообщавшись с погорельцами, он также позитивно оценил работу с населением местных властей.
https://ria.ru/20230512/proekt-1871409427.html
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природные пожары в россии, александр моор, александр куренков (мчс), тюменский район, россия, тюменская область
Тюменская область, Природные пожары в России, Александр Моор, Александр Куренков (МЧС), Тюменский район, Россия, Тюменская область
Моор и Куренков разъяснили пострадавшим от природных пожаров их права

Моор и глава МЧС Куренков разъяснили разъяснил пострадавшим от природных пожаров их права

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 16 мая – РИА Новости. Социальная поддержка погорельцев стала ключевой темой встречи главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Тюменской области Александра Моора с жителями села Успенка Тюменского района, чьи дома пострадали от огня, сообщает пресс-служба губернатора.
По словам Куренкова, встречи с населением проводятся по поручению президента России, чтобы понять, как местные власти помогают пострадавшим от пожаров разобраться с возникшими проблемами и, при необходимости, принять в их решении активное участие.
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"Погорельцы пережили серьезный стресс. Поэтому вместе с представителями районной администрации мы еще раз объяснили людям их права, рассказали о механизмах получения компенсаций и социальной помощи. С выплатами затягивать не будем – они начнутся в самое ближайшее время", – прокомментировал итоги встречи Александр Моор.
Моор сообщил, что жителям Успенки, а также села Салаирки, деревни Речкина и поселка Богандинский Тюменского района, потерявшим единственное жилье, будет выплачена компенсация – 72 тысячи рублей за квадратный метр. Дополнительно погорельцы получат 250 тысяч рублей за баню и 50 тысяч рублей за надворные постройки. Помимо этого, им выделяется по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, такие выплаты в районе получили больше 30 семей.
В пресс-службе правительства региона отмечают, что во время встречи "проблемных вопросов к министру или претензий к главе региона по поводу компенсационных выплат у участников встречи не возникло". Жители села поблагодарили пожарных, боровшихся с природным пожаром, за мужество и самоотверженность. Также слова благодарности прозвучали в адрес волонтеров, администрации Тюменского района и команды губернатора.
Глава МЧС России напомнил, что основная задача - помочь людям, в том числе оказать информационную поддержку, чтобы граждане знали и понимали, как им действовать на данном этапе. Пообщавшись с погорельцами, он также позитивно оценил работу с населением местных властей.
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Тюменская областьПриродные пожары в РоссииАлександр МоорАлександр Куренков (МЧС)Тюменский районРоссияТюменская область
 
 
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