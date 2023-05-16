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Соцпартия Молдавии потребовала от Кишинева прекратить давление на Гагаузию - РИА Новости, 16.05.2023
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20:16 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/moldavia-1872254837.html
Соцпартия Молдавии потребовала от Кишинева прекратить давление на Гагаузию
Соцпартия Молдавии потребовала от Кишинева прекратить давление на Гагаузию - РИА Новости, 16.05.2023
Соцпартия Молдавии потребовала от Кишинева прекратить давление на Гагаузию
Оппозиционная Партия социалистов Молдавии требует от Кишинева прекратить давление на Гагаузию и местный ЦИК после выборов главы автономии, сообщила пресс-служба РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:16
2023-05-16T20:16
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
кишинев
дорин речан
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии требует от Кишинева прекратить давление на Гагаузию и местный ЦИК после выборов главы автономии, сообщила пресс-служба политсилы. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Спустя два дня в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии, которые начали изымать документы. В ЦИК прибыли депутаты парламента Гагузии, гражданские активисты и жители Комрата, административного центра региона. Они организовали митинг в поддержку избиркома, а затем направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет. "Партия социалистов Молдавии решительно осуждает действия правящего режима в отношении Гагаузской автономии по итогам выборов башкана (главы - ред.) Гагаузии. Партия социалистов требует от властей Молдовы прекратить давление на Гагаузию и остановить грубую атаку правоохранительных органов на ЦИК Комрата", - говорится в сообщении, опубликованном в партийном телеграм-канале. Социалисты отметили, что заявления президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана о нарушениях во время избирательного процесса, обыски в Центризбиркоме Гагаузии свидетельствуют о "твердом намерении режима аннулировать итоги свободного волеизъявления жителей Гагаузии". "Действия руководства Молдавии и партии "Действие и солидарность" в отношении выборов башкана Гагаузии являются опасным прецедентом для повторения таких действий в ходе предстоящих осенью этого года выборов в местные органы власти. Партия социалистов, ее руководство, члены парламентской фракции и активисты партии и дальше будут оказывать всемерную поддержку Гагаузии и ее народу", - подчеркивается в заявлении. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872251576.html
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РИА Новости
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"Или наши депутаты заходят, или больше никто не выходит": в Комрате силовиков блокируют в здании суда
"Или наши депутаты заходят, или больше никто не выходит": в Комрате силовиков блокируют в здании суда
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, кишинев, дорин речан, таможенный союз, партия социалистов молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Кишинев, Дорин Речан, Таможенный союз, Партия социалистов Молдавии
Соцпартия Молдавии потребовала от Кишинева прекратить давление на Гагаузию

Оппозиционная соцпартия Молдавии потребовала от Кишинева прекратить давление на Гагаузию

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии требует от Кишинева прекратить давление на Гагаузию и местный ЦИК после выборов главы автономии, сообщила пресс-служба политсилы.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Спустя два дня в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии, которые начали изымать документы. В ЦИК прибыли депутаты парламента Гагузии, гражданские активисты и жители Комрата, административного центра региона. Они организовали митинг в поддержку избиркома, а затем направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет.
"Партия социалистов Молдавии решительно осуждает действия правящего режима в отношении Гагаузской автономии по итогам выборов башкана (главы - ред.) Гагаузии. Партия социалистов требует от властей Молдовы прекратить давление на Гагаузию и остановить грубую атаку правоохранительных органов на ЦИК Комрата", - говорится в сообщении, опубликованном в партийном телеграм-канале.
Социалисты отметили, что заявления президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана о нарушениях во время избирательного процесса, обыски в Центризбиркоме Гагаузии свидетельствуют о "твердом намерении режима аннулировать итоги свободного волеизъявления жителей Гагаузии". "Действия руководства Молдавии и партии "Действие и солидарность" в отношении выборов башкана Гагаузии являются опасным прецедентом для повторения таких действий в ходе предстоящих осенью этого года выборов в местные органы власти. Партия социалистов, ее руководство, члены парламентской фракции и активисты партии и дальше будут оказывать всемерную поддержку Гагаузии и ее народу", - подчеркивается в заявлении.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Действующая глава Гагаузии Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Действующая глава Гагаузии призвала президента Санду прекратить давление
Вчера, 19:53
 
В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуКишиневДорин РечанТаможенный союзПартия социалистов Молдавии
 
 
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