Соцпартия Молдавии потребовала от Кишинева прекратить давление на Гагаузию
Оппозиционная соцпартия Молдавии потребовала от Кишинева прекратить давление на Гагаузию
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии требует от Кишинева прекратить давление на Гагаузию и местный ЦИК после выборов главы автономии, сообщила пресс-служба политсилы.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии "Шор", она набрала 52,34% голосов. Спустя два дня в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии, которые начали изымать документы. В ЦИК прибыли депутаты парламента Гагузии, гражданские активисты и жители Комрата, административного центра региона. Они организовали митинг в поддержку избиркома, а затем направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет.
"Партия социалистов Молдавии решительно осуждает действия правящего режима в отношении Гагаузской автономии по итогам выборов башкана (главы - ред.) Гагаузии. Партия социалистов требует от властей Молдовы прекратить давление на Гагаузию и остановить грубую атаку правоохранительных органов на ЦИК Комрата", - говорится в сообщении, опубликованном в партийном телеграм-канале.
Социалисты отметили, что заявления президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана о нарушениях во время избирательного процесса, обыски в Центризбиркоме Гагаузии свидетельствуют о "твердом намерении режима аннулировать итоги свободного волеизъявления жителей Гагаузии". "Действия руководства Молдавии и партии "Действие и солидарность" в отношении выборов башкана Гагаузии являются опасным прецедентом для повторения таких действий в ходе предстоящих осенью этого года выборов в местные органы власти. Партия социалистов, ее руководство, члены парламентской фракции и активисты партии и дальше будут оказывать всемерную поддержку Гагаузии и ее народу", - подчеркивается в заявлении.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.