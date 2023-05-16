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Председатель "Шор" заявил, что Кишинев поручил суду расправиться с партией - РИА Новости, 16.05.2023
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15:05 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/moldavia-1872165218.html
Председатель "Шор" заявил, что Кишинев поручил суду расправиться с партией
Председатель "Шор" заявил, что Кишинев поручил суду расправиться с партией - РИА Новости, 16.05.2023
Председатель "Шор" заявил, что Кишинев поручил суду расправиться с партией
Власти Молдавии раздают команды Конституционному суду по расправе с оппозиционной партией "Шор" с целью запретить ее как неугодного политического оппонента,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:05
2023-05-16T15:05
в мире
кишинев
дорин речан
евгения гуцул
молдавия
гагаузия
марина таубер
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Власти Молдавии раздают команды Конституционному суду по расправе с оппозиционной партией "Шор" с целью запретить ее как неугодного политического оппонента, заявил РИА Новости участник пикета у здания КС в Кишиневе, почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко. Конституционный суд Молдавии на прошлой неделе приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Сторонники партии "Шор" собрались во вторник у здания КС на пикет, чтобы выразить свою поддержку. По его словам, партия "Шор" - единственная политическая организация, которая достаточно активна в республике и достаточно эффективно противостоит нынешней власти. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
https://ria.ru/20230516/miting-1872065107.html
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в мире, кишинев, дорин речан, евгения гуцул, молдавия, гагаузия, марина таубер
В мире, Кишинев, Дорин Речан, Евгения Гуцул, Молдавия, Гагаузия, Марина Таубер
Председатель "Шор" заявил, что Кишинев поручил суду расправиться с партией

Председатель "Шор" Клименко: Кишинев поручил Конституционному суду расправиться с партией

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Власти Молдавии раздают команды Конституционному суду по расправе с оппозиционной партией "Шор" с целью запретить ее как неугодного политического оппонента, заявил РИА Новости участник пикета у здания КС в Кишиневе, почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко.
Конституционный суд Молдавии на прошлой неделе приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Сторонники партии "Шор" собрались во вторник у здания КС на пикет, чтобы выразить свою поддержку.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Молдавии призвали бойкотировать проевропейский митинг Санду
Вчера, 09:53
«
"Вчера премьер-министр Дорин Речан заявил о том, что надо ликвидировать результаты выборов башкана Гагаузии (на выборах главы автономии победила кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул – ред.). В таком же контексте они действуют и применительно к Конституционному суду. Раздают команды по расправе с политической партией "Шор". Люди с этим не согласны, они выходят на акции протеста, они требуют законность. Мы не верим, что законность сегодня в республики возможна. Но мы этого требуем, пока мирным путем. Если власть не прислушается к позиции и желанию народа, я думаю, наступят другие времена, другие события, при которых народ отстоит свое право жить в нормальной, демократичной и правовой стране", - заявил Клименко.
По его словам, партия "Шор" - единственная политическая организация, которая достаточно активна в республике и достаточно эффективно противостоит нынешней власти.
«
"Власть просто боится партию "Шор", тем более на фоне выборов башкана Гагаузии, на которых победил кандидат от нашей партии. Власть понимает, что еще чуть-чуть, и она будет сметена партией "Шор", поэтому идет жесткое давление на Конституционный суд с единственной целью заставить принять его решение о неконституционности партии", - пояснил председатель политсилы.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Голосование во втором туре выборов главы Гагаузии - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Шор предупредил, к чему может привести отмена итогов выборов в Гагаузии
Вчера, 11:30
 
В миреКишиневДорин РечанЕвгения ГуцулМолдавияГагаузияМарина Таубер
 
 
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