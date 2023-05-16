https://ria.ru/20230516/moldavia-1872165218.html

Председатель "Шор" заявил, что Кишинев поручил суду расправиться с партией

Председатель "Шор" заявил, что Кишинев поручил суду расправиться с партией - РИА Новости, 16.05.2023

Председатель "Шор" заявил, что Кишинев поручил суду расправиться с партией

Власти Молдавии раздают команды Конституционному суду по расправе с оппозиционной партией "Шор" с целью запретить ее как неугодного политического оппонента,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:05

2023-05-16T15:05

2023-05-16T15:05

в мире

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дорин речан

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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Власти Молдавии раздают команды Конституционному суду по расправе с оппозиционной партией "Шор" с целью запретить ее как неугодного политического оппонента, заявил РИА Новости участник пикета у здания КС в Кишиневе, почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко. Конституционный суд Молдавии на прошлой неделе приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Сторонники партии "Шор" собрались во вторник у здания КС на пикет, чтобы выразить свою поддержку. По его словам, партия "Шор" - единственная политическая организация, которая достаточно активна в республике и достаточно эффективно противостоит нынешней власти. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230516/miting-1872065107.html

https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872090473.html

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в мире, кишинев, дорин речан, евгения гуцул, молдавия, гагаузия, марина таубер