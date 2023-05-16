Председатель "Шор" заявил, что Кишинев поручил суду расправиться с партией
Председатель "Шор" Клименко: Кишинев поручил Конституционному суду расправиться с партией
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Власти Молдавии раздают команды Конституционному суду по расправе с оппозиционной партией "Шор" с целью запретить ее как неугодного политического оппонента, заявил РИА Новости участник пикета у здания КС в Кишиневе, почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко.
Конституционный суд Молдавии на прошлой неделе приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Сторонники партии "Шор" собрались во вторник у здания КС на пикет, чтобы выразить свою поддержку.
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"Вчера премьер-министр Дорин Речан заявил о том, что надо ликвидировать результаты выборов башкана Гагаузии (на выборах главы автономии победила кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул – ред.). В таком же контексте они действуют и применительно к Конституционному суду. Раздают команды по расправе с политической партией "Шор". Люди с этим не согласны, они выходят на акции протеста, они требуют законность. Мы не верим, что законность сегодня в республики возможна. Но мы этого требуем, пока мирным путем. Если власть не прислушается к позиции и желанию народа, я думаю, наступят другие времена, другие события, при которых народ отстоит свое право жить в нормальной, демократичной и правовой стране", - заявил Клименко.
По его словам, партия "Шор" - единственная политическая организация, которая достаточно активна в республике и достаточно эффективно противостоит нынешней власти.
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"Власть просто боится партию "Шор", тем более на фоне выборов башкана Гагаузии, на которых победил кандидат от нашей партии. Власть понимает, что еще чуть-чуть, и она будет сметена партией "Шор", поэтому идет жесткое давление на Конституционный суд с единственной целью заставить принять его решение о неконституционности партии", - пояснил председатель политсилы.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".