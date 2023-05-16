https://ria.ru/20230516/miting-1872065107.html

В Молдавии призвали бойкотировать проевропейский митинг Санду

В Молдавии призвали бойкотировать проевропейский митинг Санду - РИА Новости, 16.05.2023

В Молдавии призвали бойкотировать проевропейский митинг Санду

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии осудил в Telegram-канале инициативу президента Майи Санду о проведении митинга в поддержку евроинтеграции... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:53

2023-05-16T09:53

2023-05-16T09:54

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии осудил в Telegram-канале инициативу президента Майи Санду о проведении митинга в поддержку евроинтеграции и призывает жителей страны бойкотировать мероприятие из соображений безопасности. Санду 10 апреля анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого национального собрания, который состоится 21 мая. "Особенно абсурдно проводить подобные мероприятия, разделяющие общество, в условиях чрезвычайного положения, когда возрастает опасность провокаций. Блок коммунистов и социалистов заявляет о неучастии в пиар-акции Майи Санду и партии PAS 21 мая этого года. Призываем всех граждан бойкотировать это мероприятие, в том числе из соображений безопасности", - говорится в заявлении блока. Оппозиция отмечает, что власти страны за два года продемонстрировали полную некомпетентность, профессиональную непригодность и неспособность руководить страной, в результате чего Молдавия столкнулась с экономическим кризисом, нарушениями конституции, цензурой, ростом коррупции и произволом. "Лихорадочно пытаясь спасти свои падающие рейтинги, режим Санду объявил проведение 21 мая в центре Кишинева грандиозной пиар-акции на бюджетные деньги под названием "Митинг за Европу", с обязательным вовлечением в мероприятие государственных служащих и работников бюджетных организаций. Таким образом власти пытаются дать западным кураторам ложную картинку о всеобщей поддержке вектора европейской интеграции гражданами Молдавии", - подчеркивают в блоке. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям решила, что центральные власти Молдавии будут иметь приоритет на проведение массовых мероприятий в период с 14 мая по 2 июня. Отчасти это связано с тем, что мероприятия на центральной площади Молдавии 21 мая планировали провести не только власти, но и оппозиционные партия "Шор" и Соцпартия.

https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html

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в мире, молдавия, майя санду