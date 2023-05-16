https://ria.ru/20230516/miting-1872065107.html
В Молдавии призвали бойкотировать проевропейский митинг Санду
В Молдавии призвали бойкотировать проевропейский митинг Санду - РИА Новости, 16.05.2023
В Молдавии призвали бойкотировать проевропейский митинг Санду
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии осудил в Telegram-канале инициативу президента Майи Санду о проведении митинга в поддержку евроинтеграции... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:53
2023-05-16T09:53
2023-05-16T09:54
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии осудил в Telegram-канале инициативу президента Майи Санду о проведении митинга в поддержку евроинтеграции и призывает жителей страны бойкотировать мероприятие из соображений безопасности. Санду 10 апреля анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого национального собрания, который состоится 21 мая. "Особенно абсурдно проводить подобные мероприятия, разделяющие общество, в условиях чрезвычайного положения, когда возрастает опасность провокаций. Блок коммунистов и социалистов заявляет о неучастии в пиар-акции Майи Санду и партии PAS 21 мая этого года. Призываем всех граждан бойкотировать это мероприятие, в том числе из соображений безопасности", - говорится в заявлении блока. Оппозиция отмечает, что власти страны за два года продемонстрировали полную некомпетентность, профессиональную непригодность и неспособность руководить страной, в результате чего Молдавия столкнулась с экономическим кризисом, нарушениями конституции, цензурой, ростом коррупции и произволом. "Лихорадочно пытаясь спасти свои падающие рейтинги, режим Санду объявил проведение 21 мая в центре Кишинева грандиозной пиар-акции на бюджетные деньги под названием "Митинг за Европу", с обязательным вовлечением в мероприятие государственных служащих и работников бюджетных организаций. Таким образом власти пытаются дать западным кураторам ложную картинку о всеобщей поддержке вектора европейской интеграции гражданами Молдавии", - подчеркивают в блоке. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям решила, что центральные власти Молдавии будут иметь приоритет на проведение массовых мероприятий в период с 14 мая по 2 июня. Отчасти это связано с тем, что мероприятия на центральной площади Молдавии 21 мая планировали провести не только власти, но и оппозиционные партия "Шор" и Соцпартия.
https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html
https://ria.ru/20230429/moldavia-1868748325.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
В Молдавии призвали бойкотировать проевропейский митинг Санду
Оппозиция Молдавии призывает граждан бойкотировать проевропейский митинг президента Санду
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости.
Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии осудил в Telegram-канале
инициативу президента Майи Санду о проведении митинга в поддержку евроинтеграции и призывает жителей страны бойкотировать мероприятие из соображений безопасности.
Санду 10 апреля анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого национального собрания, который состоится 21 мая.
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"Особенно абсурдно проводить подобные мероприятия, разделяющие общество, в условиях чрезвычайного положения, когда возрастает опасность провокаций. Блок коммунистов и социалистов заявляет о неучастии в пиар-акции Майи Санду и партии PAS 21 мая этого года. Призываем всех граждан бойкотировать это мероприятие, в том числе из соображений безопасности", - говорится в заявлении блока.
Оппозиция отмечает, что власти страны за два года продемонстрировали полную некомпетентность, профессиональную непригодность и неспособность руководить страной, в результате чего Молдавия столкнулась с экономическим кризисом, нарушениями конституции, цензурой, ростом коррупции и произволом.
"Лихорадочно пытаясь спасти свои падающие рейтинги, режим Санду объявил проведение 21 мая в центре Кишинева
грандиозной пиар-акции на бюджетные деньги под названием "Митинг за Европу", с обязательным вовлечением в мероприятие государственных служащих и работников бюджетных организаций. Таким образом власти пытаются дать западным кураторам ложную картинку о всеобщей поддержке вектора европейской интеграции гражданами Молдавии", - подчеркивают в блоке.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям решила, что центральные власти Молдавии будут иметь приоритет на проведение массовых мероприятий в период с 14 мая по 2 июня. Отчасти это связано с тем, что мероприятия на центральной площади Молдавии 21 мая планировали провести не только власти, но и оппозиционные партия "Шор" и Соцпартия.
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