https://ria.ru/20230516/minoborony-1872151474.html

Суд взыскал с Центра Хруничева 32 миллиона рублей по иску Минобороны

Суд взыскал с Центра Хруничева 32 миллиона рублей по иску Минобороны - РИА Новости, 16.05.2023

Суд взыскал с Центра Хруничева 32 миллиона рублей по иску Минобороны

Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России, требовавшего взыскать более 636 миллионов рублей с Центра имени Хруничева, где производят ракеты... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:15

2023-05-16T14:15

2023-05-16T14:15

происшествия

москва

россия

гкнпц имени м. в. хруничева

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России, требовавшего взыскать более 636 миллионов рублей с Центра имени Хруничева, где производят ракеты "Протон" и "Ангара", взыскал с ответчика около 32 миллионов, следует из опубликованного решения суда. Минобороны просило взыскать неустойку по госконтракту от 1 сентября 1993 года на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Ангара". По расчетам истца, Центр Хруничева задержал сдачу восьми этапов ОКР общей стоимостью около 6,7 миллиарда рублей на сроки от восьми до 768 дней. На этом основании заказчик начислил исполнителю предусмотренные контрактом штрафные санкции. В суде ответчик заявлял об отсутствии его вины, но суд сослался на судебные акты по нескольким другим связанным с этим же контрактом делам, где вина исполнителя была уже установлена, а также на представленные министерством доказательства. В то же время суд первой инстанции решил снизить размер неустойки, "исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а также, учитывая баланс интересов сторон, чрезмерно высокий размер неустойки, применяя принципы соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательств ответчиком, разумности и справедливости". У Центра Хруничева есть несколько контрактов с оборонным ведомством. Так, сообщалось, что предприятие по контракту с Минобороны должно изготовить шесть ракет "Ангара-А5" для летных испытаний, а также четыре серийные ракеты "Ангара-А5" с поставкой заказчику в 2022-2024 годах. В марте 2022 года Центр имени Хруничева сообщал, что приступил к разработке конструкторской документации на модернизированную версию ракеты легкого класса "Рокот-М". В Минобороны в свою очередь поясняли, что модернизация "Рокота" проводится в рамках гособоронзаказа для последующих запусков военных спутников.

https://ria.ru/20230121/arest-1846438238.html

https://ria.ru/20230504/zloupotreblenie-1869618406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, гкнпц имени м. в. хруничева, министерство обороны рф (минобороны рф)