https://ria.ru/20230516/meta-1872143017.html

Суд в Москве обязал Meta* выплатить блогерам 4,5 миллиона рублей

Суд в Москве обязал Meta* выплатить блогерам 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2023

Суд в Москве обязал Meta* выплатить блогерам 4,5 миллиона рублей

Мещанский суд Москвы обязал компанию Meta* выплатить 4,5 миллиона рублей российским блогерам, оплатившим таргетированную рекламу в Facebook*, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:56

2023-05-16T13:56

2023-05-16T13:56

технологии

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

интернет

meta (метавселенная)

facebook

происшествия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы обязал компанию Meta* выплатить 4,5 миллиона рублей российским блогерам, оплатившим таргетированную рекламу в Facebook*, сообщили РИА Новости в суде. "Суд частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать 4,5 миллиона рублей", - сказали в суде. С коллективным иском в суд обратились блогеры, оплатившие таргетированную рекламу, которую компания отключила в России в марте прошлого года, еще до блокировки Facebook* Роскомнадзором.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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москва

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), интернет, meta (метавселенная), facebook, происшествия