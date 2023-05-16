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Суд в Москве обязал Meta* выплатить блогерам 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2023
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13:56 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/meta-1872143017.html
Суд в Москве обязал Meta* выплатить блогерам 4,5 миллиона рублей
Суд в Москве обязал Meta* выплатить блогерам 4,5 миллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2023
Суд в Москве обязал Meta* выплатить блогерам 4,5 миллиона рублей
Мещанский суд Москвы обязал компанию Meta* выплатить 4,5 миллиона рублей российским блогерам, оплатившим таргетированную рекламу в Facebook*, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:56
2023-05-16T13:56
технологии
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
интернет
meta (метавселенная)
facebook
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы обязал компанию Meta* выплатить 4,5 миллиона рублей российским блогерам, оплатившим таргетированную рекламу в Facebook*, сообщили РИА Новости в суде. "Суд частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать 4,5 миллиона рублей", - сказали в суде. С коллективным иском в суд обратились блогеры, оплатившие таргетированную рекламу, которую компания отключила в России в марте прошлого года, еще до блокировки Facebook* Роскомнадзором.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), интернет, meta (метавселенная), facebook, происшествия
Технологии, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Интернет, Meta (метавселенная), Facebook, Происшествия
Суд в Москве обязал Meta* выплатить блогерам 4,5 миллиона рублей

Суд обязал Meta выплатить блогерам 4,5 миллиона рублей, оплатившим рекламу в Facebook

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы обязал компанию Meta* выплатить 4,5 миллиона рублей российским блогерам, оплатившим таргетированную рекламу в Facebook*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать 4,5 миллиона рублей", - сказали в суде.
С коллективным иском в суд обратились блогеры, оплатившие таргетированную рекламу, которую компания отключила в России в марте прошлого года, еще до блокировки Facebook* Роскомнадзором.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТехнологииМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ИнтернетMeta (метавселенная)FacebookПроисшествия
 
 
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