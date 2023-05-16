https://ria.ru/20230516/medrota-1872256040.html

Башкирия оснастила техникой медроту для работы в зоне спецоперации

Башкирия оснастила техникой медроту для работы в зоне спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023

Башкирия оснастила техникой медроту для работы в зоне спецоперации

Власти Башкирии оснастили спецтехникой медицинскую роту, чтобы врачи могли оперировать раненых бойцов в зоне спецоперации в полевых условиях, сообщил... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T20:28

2023-05-16T20:28

2023-05-16T20:28

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

патриот

республика башкортостан

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УФА, 16 мая – РИА Новости. Власти Башкирии оснастили спецтехникой медицинскую роту, чтобы врачи могли оперировать раненых бойцов в зоне спецоперации в полевых условиях, сообщил руководитель администрации главы региона Максим Забелин. Ранее сообщалось, что в Башкирии формируют специальную медицинскую роту для помощи добровольцам в полевых условиях в СВО. Забелин в своем телеграм-канале написал, что республика впервые сформировала медицинскую роту для участия в специальной военной операции. "Наша миссия - обеспечить медицинскую помощь на передовой линии и способствовать сохранению жизней и здоровья наших бойцов. Мы готовы к этой ответственной задаче и будем делать все возможное для выполнения", - пояснил он. По его словам, в личный состав роты вошли 50 человек, в числе которых врачи, медсестры, фельдшеры, санитары и водители. Добровольцы-медики уже прошли военно-врачебную комиссию и зачислены в личный состав. Глава башкирского минздрава Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале рассказал, что все медики уже распределены по взводам. Их всего три: приемно-сортировочный, операционно-перевязочный и госпитальный. "Медики уже написали заявления на зачисление, прошли военно-врачебную комиссию и практические занятия по тактической медицине на базе военно-патриотического парка "Патриот". Мы подготовили для них автомобили, палатки, необходимое медицинское оборудование, которое направится вместе с ними в зону СВО для выполнения поставленных задач. Также в процессе подготовка необходимого обмундирования", - проинформировал министр здравоохранения республики.

https://ria.ru/20230516/rossiya-1872227660.html

https://ria.ru/20230427/front-1868044974.html

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здоровье - общество, патриот, республика башкортостан