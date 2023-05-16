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Мишустин поручил заняться стандартом медпомощи туристам на Северном Кавказе - РИА Новости, 16.05.2023
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Туризм
 
11:00 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/medpomosch-1872077033.html
Мишустин поручил заняться стандартом медпомощи туристам на Северном Кавказе
Мишустин поручил заняться стандартом медпомощи туристам на Северном Кавказе - РИА Новости, 16.05.2023
Мишустин поручил заняться стандартом медпомощи туристам на Северном Кавказе
Премьер-министр России Михаил Мишустин после своей поездки на Кавказ поручил до 1 июня создать специальную межведомственную рабочую группу по разработке единых... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:00
2023-05-16T11:00
туризм
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северный кавказ
россия
кавказ
туризм
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин после своей поездки на Кавказ поручил до 1 июня создать специальную межведомственную рабочую группу по разработке единых стандартов оказания медпомощи туристам, которые приезжают на Северный Кавказ, сообщает российский кабмин. "На базе комплекса "Архыз" планируется реализовать пилотный проект по разработке единых стандартов оказания медицинской помощи туристам, которые приезжают на Северный Кавказ. Для этого по поручению Михаила Мишустина до 1 июня должна быть создана специальная межведомственная рабочая группа", – говорится в сообщении. Как отмечает кабмин, в группу войдут представители Минздрава, Минэкономразвития, МЧС, руководства Карачаево-Черкесской Республики, а также управляющей компании "Архыз".
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михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северный кавказ, россия, кавказ, туризм, новости - туризм
Туризм, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северный Кавказ, Россия, Кавказ, Туризм, Новости - Туризм
Мишустин поручил заняться стандартом медпомощи туристам на Северном Кавказе

Мишустин поручил создать группу по разработке стандартов медпомощи туристам на Кавказе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин после своей поездки на Кавказ поручил до 1 июня создать специальную межведомственную рабочую группу по разработке единых стандартов оказания медпомощи туристам, которые приезжают на Северный Кавказ, сообщает российский кабмин.
"На базе комплекса "Архыз" планируется реализовать пилотный проект по разработке единых стандартов оказания медицинской помощи туристам, которые приезжают на Северный Кавказ. Для этого по поручению Михаила Мишустина до 1 июня должна быть создана специальная межведомственная рабочая группа", – говорится в сообщении.
Как отмечает кабмин, в группу войдут представители Минздрава, Минэкономразвития, МЧС, руководства Карачаево-Черкесской Республики, а также управляющей компании "Архыз".
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ТуризмМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северный КавказРоссияКавказТуризмНовости - Туризм
 
 
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