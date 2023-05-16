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Авиация МЧС будет дежурить на Урале до стабилизации обстановки - РИА Новости, 16.05.2023
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15:05 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/mchs-1872165366.html
Авиация МЧС будет дежурить на Урале до стабилизации обстановки
Авиация МЧС будет дежурить на Урале до стабилизации обстановки - РИА Новости, 16.05.2023
Авиация МЧС будет дежурить на Урале до стабилизации обстановки
Глава МЧС РФ Александр Куренков заверил пострадавших от природных пожаров жителей Свердловской области, что авиация чрезвычайного ведомства будет находиться на... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:05
2023-05-16T15:05
происшествия
свердловская область
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
россия
урал
евгений куйвашев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков заверил пострадавших от природных пожаров жителей Свердловской области, что авиация чрезвычайного ведомства будет находиться на дежурстве до полной стабилизации обстановки. "Самолеты МЧС России будут базироваться в Уральском федеральном округе до полной стабилизации обстановки с пожарами", - сказал министр в ходе общения с пострадавшими жителями Свердловской области. Базироваться на Урале, в частности, будут самолеты Ил-76, которые могут сбрасывать порядка 40 тонн воды, что эффективно скажется на оперативном тушении пожаров, считает глава министерства. Как сообщалось, Куренков находится в Свердловской области, чтобы повторно проверить пострадавшие от пожаров населенные пункты. В конце апреля в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров, в результате которых сгорело более 200 строений, в том числе 143 жилых дома. 7 мая глава региона Евгений Куйвашев сообщал, что в регионе сложилась критическая ситуация с пожарами, была запрошена федеральная помощь.
https://ria.ru/20230515/pozhary-1871739600.html
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, россия, урал, евгений куйвашев, природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Россия, Урал, Евгений Куйвашев, Природные пожары в России
Авиация МЧС будет дежурить на Урале до стабилизации обстановки

Куренков: авиация МЧС будет находиться на дежурстве до стабилизации обстановки на Урале

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДесантная подготовка сотрудников МЧС РФ
Десантная подготовка сотрудников МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Десантная подготовка сотрудников МЧС РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков заверил пострадавших от природных пожаров жителей Свердловской области, что авиация чрезвычайного ведомства будет находиться на дежурстве до полной стабилизации обстановки.
"Самолеты МЧС России будут базироваться в Уральском федеральном округе до полной стабилизации обстановки с пожарами", - сказал министр в ходе общения с пострадавшими жителями Свердловской области.
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Базироваться на Урале, в частности, будут самолеты Ил-76, которые могут сбрасывать порядка 40 тонн воды, что эффективно скажется на оперативном тушении пожаров, считает глава министерства.
Как сообщалось, Куренков находится в Свердловской области, чтобы повторно проверить пострадавшие от пожаров населенные пункты.
В конце апреля в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров, в результате которых сгорело более 200 строений, в том числе 143 жилых дома. 7 мая глава региона Евгений Куйвашев сообщал, что в регионе сложилась критическая ситуация с пожарами, была запрошена федеральная помощь.
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ПроисшествияСвердловская областьАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76РоссияУралЕвгений КуйвашевПриродные пожары в России
 
 
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