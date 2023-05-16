https://ria.ru/20230516/mchs-1872165366.html

Авиация МЧС будет дежурить на Урале до стабилизации обстановки

Авиация МЧС будет дежурить на Урале до стабилизации обстановки - РИА Новости, 16.05.2023

Авиация МЧС будет дежурить на Урале до стабилизации обстановки

Глава МЧС РФ Александр Куренков заверил пострадавших от природных пожаров жителей Свердловской области, что авиация чрезвычайного ведомства будет находиться на... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:05

2023-05-16T15:05

2023-05-16T15:05

происшествия

свердловская область

александр куренков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

россия

урал

евгений куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков заверил пострадавших от природных пожаров жителей Свердловской области, что авиация чрезвычайного ведомства будет находиться на дежурстве до полной стабилизации обстановки. "Самолеты МЧС России будут базироваться в Уральском федеральном округе до полной стабилизации обстановки с пожарами", - сказал министр в ходе общения с пострадавшими жителями Свердловской области. Базироваться на Урале, в частности, будут самолеты Ил-76, которые могут сбрасывать порядка 40 тонн воды, что эффективно скажется на оперативном тушении пожаров, считает глава министерства. Как сообщалось, Куренков находится в Свердловской области, чтобы повторно проверить пострадавшие от пожаров населенные пункты. В конце апреля в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров, в результате которых сгорело более 200 строений, в том числе 143 жилых дома. 7 мая глава региона Евгений Куйвашев сообщал, что в регионе сложилась критическая ситуация с пожарами, была запрошена федеральная помощь.

https://ria.ru/20230515/pozhary-1871739600.html

https://ria.ru/20230513/losyata-1871514697.html

свердловская область

россия

урал

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происшествия, свердловская область, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, россия, урал, евгений куйвашев, природные пожары в россии