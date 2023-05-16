https://ria.ru/20230516/master-klassy-1872158143.html

В Белгородском университете завершилась серия мастер-классов SputnikPro

В Белгородском университете завершилась серия мастер-классов SputnikPro - РИА Новости, 16.05.2023

В Белгородском университете завершилась серия мастер-классов SputnikPro

Медиагруппа "Россия сегодня" завершила серию мастер-классов на площадке Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:36

2023-05-16T14:36

2023-05-16T14:36

новости агентства

миа "россия сегодня"

россия

наталья тюрина

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" завершила серию мастер-классов на площадке Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного университета.Главными темами встреч в рамках информационно-просветительских проектов SputnikPro и "Социальный навигатор" стали сюжеты и материалы из современной истории нашей страны, которые создаются журналистами на понятном молодёжи языке.С октября 2022 года по май 2023 года в проекте приняли участие студенты Белгородского государственного университета, Белгородского государственного технического университета им. В.Г. Шухова, Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина и Белгородского университета кооперации, экономики и права и Белгородского государственного института искусств и культуры.Трансляции мастер-классов на площадках Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного университета в VK и Telegram собрали более 43 тысяч просмотров."Международный просветительский проект, который мы реализовали на протяжении года на площадке Центра общественно-политического просвещения НИУ "БелГУ" совместно со SputnikPro при участии "Социального навигатора" – это была большая просветительская работа. В онлайн-встречах и мастер-классах известных журналистов, политологов, общественных деятелей участвовали студенты всех вузов региона, проявляя неподдельный интерес к этим встречам. Сегодня важно говорить с молодёжью на их языке, видеть их реакцию и уметь получать обратную связь. Надеюсь на продолжение подобных проектов с крупнейшим медиахолдингом страны МИА "Россия сегодня", – отметила исполняющая обязанности ректора НИУ "БелГУ" Евгения Карловская.Спикерами проекта стали ведущие журналисты и эксперты "России сегодня".Репортер-расследователь, военный документалист, корреспондент студии "ТОК DOC" Регина Орехова рассказала о создании документального фильма "Мирные" и работе съемочной группы в зоне боевых действий.Руководитель Центра инновационной журналистики Иван Громов погрузил слушателей в мир создания подкастов.Обозреватель Дирекции вещания на русском языке международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Тимофеев подробно разобрал явление "хайпа" и возможности его применения в работе журналиста и сохранения баланса между успехом у аудитории и профессиональным долгом.Обозреватель Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Юлия Осипова рассказала об опыте работы социального журналиста на прифронтовых территориях.Редактор Центра инновационной журналистики международной медиагруппы "Россия сегодня", сценарист проектов в виртуальной и дополненной реальности Артем Буфтяк дал практические советы, как не переписывая историю работать с информацией при создании исторических проектов в суперновых медиа.Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина рассмотрела вопросы создания в медиа исторических проектов на основе последних исследований российских ученых и археологов.Комментируя результаты серии просветительских мероприятий, Наталья Тюрина отметила: "Это был один из самых ярких проектов с российскими университетами в рамках SputnikPro. И самый искренний по формату – все мастер-классы фактически стали прямыми диалогами по самым актуальным профессиональным вопросам современности с разбором большого числа практических кейсов. Мы скорее не обучали, а проживали каждую тему и каждую историю, но в центре каждого разговора неизменно был журналист – его этическая и нравственная позиция в контексте профессиональных задач".SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Социальный навигатор – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.Белгородский государственный национальный исследовательский университет – крупнейший вуз Белгородской области, в 10 институтах и двух колледжах которого обучается более 28,5 тысяч студентов, в том числе более 4,3 тысяч иностранных студентов из 103 стран. БелГУ является членом Ассоциации ведущих университетов России, участником федеральной программы "Приоритет-2030", реализующим проекты в базовой части гранта, а также в специальной части по треку "Территориальное лидерство", предусматривающему повышение влияния вуза на инновационное и социокультурное развитие Белгородской области.Центр общественно-политического просвещения – проект Белгородского государственного университета, который координирует деятельность структурных подразделений вуза, центров, клубов и иных объединений, способствующих гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. В рамках работы Центра проводятся кинолектории, публичные лекции, форумы, круглые столы, информационные часы и другие виды мероприятий с участием историков, политологов, журналистов, социологов и общественных деятелей.

https://ria.ru/20230421/universitet-1866960325.html

https://ria.ru/20230515/master-klass-1871972619.html

https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863541021.html

https://ria.ru/20230327/universitet-1860992162.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня", россия, наталья тюрина