https://ria.ru/20230516/master-klassy-1872158143.html
В Белгородском университете завершилась серия мастер-классов SputnikPro
В Белгородском университете завершилась серия мастер-классов SputnikPro - РИА Новости, 16.05.2023
В Белгородском университете завершилась серия мастер-классов SputnikPro
Медиагруппа "Россия сегодня" завершила серию мастер-классов на площадке Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:36
2023-05-16T14:36
2023-05-16T14:36
новости агентства
миа "россия сегодня"
россия
наталья тюрина
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" завершила серию мастер-классов на площадке Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного университета.Главными темами встреч в рамках информационно-просветительских проектов SputnikPro и "Социальный навигатор" стали сюжеты и материалы из современной истории нашей страны, которые создаются журналистами на понятном молодёжи языке.С октября 2022 года по май 2023 года в проекте приняли участие студенты Белгородского государственного университета, Белгородского государственного технического университета им. В.Г. Шухова, Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина и Белгородского университета кооперации, экономики и права и Белгородского государственного института искусств и культуры.Трансляции мастер-классов на площадках Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного университета в VK и Telegram собрали более 43 тысяч просмотров."Международный просветительский проект, который мы реализовали на протяжении года на площадке Центра общественно-политического просвещения НИУ "БелГУ" совместно со SputnikPro при участии "Социального навигатора" – это была большая просветительская работа. В онлайн-встречах и мастер-классах известных журналистов, политологов, общественных деятелей участвовали студенты всех вузов региона, проявляя неподдельный интерес к этим встречам. Сегодня важно говорить с молодёжью на их языке, видеть их реакцию и уметь получать обратную связь. Надеюсь на продолжение подобных проектов с крупнейшим медиахолдингом страны МИА "Россия сегодня", – отметила исполняющая обязанности ректора НИУ "БелГУ" Евгения Карловская.Спикерами проекта стали ведущие журналисты и эксперты "России сегодня".Репортер-расследователь, военный документалист, корреспондент студии "ТОК DOC" Регина Орехова рассказала о создании документального фильма "Мирные" и работе съемочной группы в зоне боевых действий.Руководитель Центра инновационной журналистики Иван Громов погрузил слушателей в мир создания подкастов.Обозреватель Дирекции вещания на русском языке международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Тимофеев подробно разобрал явление "хайпа" и возможности его применения в работе журналиста и сохранения баланса между успехом у аудитории и профессиональным долгом.Обозреватель Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Юлия Осипова рассказала об опыте работы социального журналиста на прифронтовых территориях.Редактор Центра инновационной журналистики международной медиагруппы "Россия сегодня", сценарист проектов в виртуальной и дополненной реальности Артем Буфтяк дал практические советы, как не переписывая историю работать с информацией при создании исторических проектов в суперновых медиа.Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина рассмотрела вопросы создания в медиа исторических проектов на основе последних исследований российских ученых и археологов.Комментируя результаты серии просветительских мероприятий, Наталья Тюрина отметила: "Это был один из самых ярких проектов с российскими университетами в рамках SputnikPro. И самый искренний по формату – все мастер-классы фактически стали прямыми диалогами по самым актуальным профессиональным вопросам современности с разбором большого числа практических кейсов. Мы скорее не обучали, а проживали каждую тему и каждую историю, но в центре каждого разговора неизменно был журналист – его этическая и нравственная позиция в контексте профессиональных задач".SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Социальный навигатор – информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.Белгородский государственный национальный исследовательский университет – крупнейший вуз Белгородской области, в 10 институтах и двух колледжах которого обучается более 28,5 тысяч студентов, в том числе более 4,3 тысяч иностранных студентов из 103 стран. БелГУ является членом Ассоциации ведущих университетов России, участником федеральной программы "Приоритет-2030", реализующим проекты в базовой части гранта, а также в специальной части по треку "Территориальное лидерство", предусматривающему повышение влияния вуза на инновационное и социокультурное развитие Белгородской области.Центр общественно-политического просвещения – проект Белгородского государственного университета, который координирует деятельность структурных подразделений вуза, центров, клубов и иных объединений, способствующих гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. В рамках работы Центра проводятся кинолектории, публичные лекции, форумы, круглые столы, информационные часы и другие виды мероприятий с участием историков, политологов, журналистов, социологов и общественных деятелей.
https://ria.ru/20230421/universitet-1866960325.html
https://ria.ru/20230515/master-klass-1871972619.html
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863541021.html
https://ria.ru/20230327/universitet-1860992162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, миа "россия сегодня", россия, наталья тюрина
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Россия, Наталья Тюрина
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" завершила серию мастер-классов на площадке Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного университета.
Главными темами встреч в рамках информационно-просветительских проектов SputnikPro и "Социальный навигатор
" стали сюжеты и материалы из современной истории нашей страны, которые создаются журналистами на понятном молодёжи языке.
Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro
С октября 2022 года по май 2023 года в проекте приняли участие студенты Белгородского государственного университета, Белгородского государственного технического университета им. В.Г. Шухова, Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина и Белгородского университета кооперации, экономики и права и Белгородского государственного института искусств и культуры.
Трансляции мастер-классов на площадках Центра общественно-политического просвещения Белгородского государственного университета в VK и Telegram собрали более 43 тысяч просмотров.
"Международный просветительский проект, который мы реализовали на протяжении года на площадке Центра общественно-политического просвещения НИУ "БелГУ" совместно со SputnikPro при участии "Социального навигатора" – это была большая просветительская работа. В онлайн-встречах и мастер-классах известных журналистов, политологов, общественных деятелей участвовали студенты всех вузов региона, проявляя неподдельный интерес к этим встречам. Сегодня важно говорить с молодёжью на их языке, видеть их реакцию и уметь получать обратную связь. Надеюсь на продолжение подобных проектов с крупнейшим медиахолдингом страны МИА "Россия сегодня", – отметила исполняющая обязанности ректора НИУ "БелГУ" Евгения Карловская.
Африканские журналисты стали слушателями мастер-класса Sputnik
Спикерами проекта стали ведущие журналисты и эксперты "России сегодня".
Репортер-расследователь, военный документалист, корреспондент студии "ТОК DOC" Регина Орехова рассказала о создании документального фильма "Мирные" и работе съемочной группы в зоне боевых действий.
Руководитель Центра инновационной журналистики Иван Громов погрузил слушателей в мир создания подкастов.
Обозреватель Дирекции вещания на русском языке международной медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Тимофеев подробно разобрал явление "хайпа" и возможности его применения в работе журналиста и сохранения баланса между успехом у аудитории и профессиональным долгом.
Обозреватель Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Юлия Осипова рассказала об опыте работы социального журналиста на прифронтовых территориях.
Редактор Центра инновационной журналистики международной медиагруппы "Россия сегодня", сценарист проектов в виртуальной и дополненной реальности Артем Буфтяк дал практические советы, как не переписывая историю работать с информацией при создании исторических проектов в суперновых медиа.
Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
рассмотрела вопросы создания в медиа исторических проектов на основе последних исследований российских ученых и археологов.
Комментируя результаты серии просветительских мероприятий, Наталья Тюрина
отметила: "Это был один из самых ярких проектов с российскими университетами в рамках SputnikPro. И самый искренний по формату – все мастер-классы фактически стали прямыми диалогами по самым актуальным профессиональным вопросам современности с разбором большого числа практических кейсов. Мы скорее не обучали, а проживали каждую тему и каждую историю, но в центре каждого разговора неизменно был журналист – его этическая и нравственная позиция в контексте профессиональных задач".
Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ SputnikPro
– международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении
до Индии
, от Греции
до Китая
. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
Социальный навигатор
– информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента
", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.
Университет Дамаска впервые стал участником SputnikPro Белгородский государственный национальный исследовательский университет
– крупнейший вуз Белгородской области
, в 10 институтах и двух колледжах которого обучается более 28,5 тысяч студентов, в том числе более 4,3 тысяч иностранных студентов из 103 стран. БелГУ является членом Ассоциации ведущих университетов России
, участником федеральной программы "Приоритет-2030", реализующим проекты в базовой части гранта, а также в специальной части по треку "Территориальное лидерство", предусматривающему повышение влияния вуза на инновационное и социокультурное развитие Белгородской области.
Центр общественно-политического просвещения – проект Белгородского государственного университета, который координирует деятельность структурных подразделений вуза, центров, клубов и иных объединений, способствующих гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. В рамках работы Центра проводятся кинолектории, публичные лекции, форумы, круглые столы, информационные часы и другие виды мероприятий с участием историков, политологов, журналистов, социологов и общественных деятелей.