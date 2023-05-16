https://ria.ru/20230516/maldivy-1872224000.html
Туроператоры заявили о снижении цен на отдых на Мальдивах
Туроператоры заявили о снижении цен на отдых на Мальдивах - РИА Новости, 16.05.2023
Туроператоры заявили о снижении цен на отдых на Мальдивах
На Мальдивах наступил низкий сезон, и островные отели охотно предоставляют летние скидки и спецпредложения, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:03
2023-05-16T18:03
2023-05-16T18:03
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На Мальдивах наступил низкий сезон, и островные отели охотно предоставляют летние скидки и спецпредложения, сообщает АТОР.Проживание в отеле “пять звезд” может обойтись до 30-50 процентов дешевле, чем зимой, а еще бонусом предлагают бесплатный трансфер, апгрейды питания и повышение категории номера."Скидки в основном дают острова-резорты и отели “четыре-пять звезд”. Как правило, в таких акциях не участвуют гестхаусы", – рассказали специалисты отдела Мальдив туроператора "Интурист".Обычно традиционное снижение тарифов длится с 1 мая до 30 октября. При этом, как поясняют в "Русском Экспрессе", некоторые отели могут устанавливать свои сроки."Лето – самое удачное время для знакомства с направлением, поскольку многие объекты размещения переходят на цены "низкого сезона", а острова-курорты делают самые щедрые предложения. Скидки могут составлять до 60 процентов от стандартного уровня цен", — говорят в FUN&SUN.Так, у TEZ TOUR со скидкой в 40 процентов и апгрейдом питания с завтраков до полупансиона можно забронировать пятизвездочный курортный отель на семь ночей. У FUN&SUN тур в гостиницу четыре звезды (“все включено”) с вылетом 24 июня на регулярном рейсе "Аэрофлота" обойдется от 238 тысяч рублей на двоих. Туроператоры опровергают существующий стереотип о том, что летом на Мальдивах отдых не такой комфортный, как зимой. "Дожди возможны, но, как правило, они идут ночью, а днем стоит приятная солнечная погода", — прокомментировали в Ambotis Holidays.О том, что затяжные дожди летом на Мальдивах – это миф, подтверждают и в "Русском Экспрессе". "Основное отличие низкого сезона на Мальдивах – это более влажный воздух. Но за счёт того, что это маленькие острова, окруженные океаном, здесь намного комфортнее, чем, например, в континентальной Азии", — подчеркивают в компании.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, отдых на море, туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист
Туризм, Новости - Туризм, Отдых на море, Туризм, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Интурист
Туроператоры заявили о снижении цен на отдых на Мальдивах
Туроператоры: летом путевки на Мальдивы обойдутся на 30-50 процентов дешевле
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
На Мальдивах наступил низкий сезон, и островные отели охотно предоставляют летние скидки и спецпредложения, сообщает
АТОР.
Проживание в отеле “пять звезд” может обойтись до 30-50 процентов дешевле, чем зимой, а еще бонусом предлагают бесплатный трансфер, апгрейды питания и повышение категории номера.
"Скидки в основном дают острова-резорты и отели “четыре-пять звезд”. Как правило, в таких акциях не участвуют гестхаусы", – рассказали специалисты отдела Мальдив туроператора "Интурист
".
Обычно традиционное снижение тарифов длится с 1 мая до 30 октября. При этом, как поясняют в "Русском Экспрессе", некоторые отели могут устанавливать свои сроки.
"Лето – самое удачное время для знакомства с направлением, поскольку многие объекты размещения переходят на цены "низкого сезона", а острова-курорты делают самые щедрые предложения. Скидки могут составлять до 60 процентов от стандартного уровня цен", — говорят в FUN&SUN.
Так, у TEZ TOUR
со скидкой в 40 процентов и апгрейдом питания с завтраков до полупансиона можно забронировать пятизвездочный курортный отель на семь ночей. У FUN&SUN тур в гостиницу четыре звезды (“все включено”) с вылетом 24 июня на регулярном рейсе "Аэрофлота
" обойдется от 238 тысяч рублей на двоих.
Туроператоры опровергают существующий стереотип о том, что летом на Мальдивах отдых не такой комфортный, как зимой. "Дожди возможны, но, как правило, они идут ночью, а днем стоит приятная солнечная погода", — прокомментировали в Ambotis Holidays.
О том, что затяжные дожди летом на Мальдивах – это миф, подтверждают и в "Русском Экспрессе". "Основное отличие низкого сезона на Мальдивах – это более влажный воздух. Но за счёт того, что это маленькие острова, окруженные океаном, здесь намного комфортнее, чем, например, в континентальной Азии", — подчеркивают в компании.
Рейсы "Азимута" из России в Грузию начнутся 19 мая