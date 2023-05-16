"Это шизофрения". Китайцы поставили на место оскорбившего Россию Макрона
Читатели "Гуаньча" дали совет Макрону меньше общаться с Байденом после слов о России и КНР
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за слов о вассальной зависимости России от Китая.
Накануне французский лидер в интервью изданию L'Opinion заявил, что Москва потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Пекина и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.
Комментаторы сошлись во мнении, что Россия и Китай — равноправные партнеры, а "ЕС подчиняется США".
«
"Это Франция находится под диктатом Соединенных Штатов. Макрон! Умоляю тебя, поменьше общайся с Байденом. Это же шизофрения", — написал Ху Чуньлань.
"Его точка зрения определяется его положением. Европе необходимо прислушиваться к мнению США. Логично, что Париж рассматривает отношения между другими как контроль одной державы над другой", — добавил пользователь под ником Old_Ark.
"Китай и Россия не размещают гарнизоны на территории друг друга, они полностью самостоятельны. А Вашингтон, напротив, высаживает свои контингенты и строит базы в домах братьев меньших", — отметили в комментариях.
"Европейцы, похоже, не осознают, что в мире есть всего три с половиной страны с реальным суверенитетом — США, Россия и Китай", — подытожили читатели.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлением Макрона, поскольку отношения Москвы и Пекина строятся на взаимовыгодной основе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>