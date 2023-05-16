https://ria.ru/20230516/makron-1872189013.html

"Это шизофрения". Китайцы поставили на место оскорбившего Россию Макрона

"Это шизофрения". Китайцы поставили на место оскорбившего Россию Макрона - РИА Новости, 16.05.2023

"Это шизофрения". Китайцы поставили на место оскорбившего Россию Макрона

Читатели портала "Гуаньча" раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за слов о вассальной зависимости России от Китая. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:11

2023-05-16T16:11

2023-05-16T18:42

в мире

россия

франция

эммануэль макрон

сша

евросоюз

дмитрий песков

китай

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за слов о вассальной зависимости России от Китая.Накануне французский лидер в интервью изданию L'Opinion заявил, что Москва потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Пекина и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.Комментаторы сошлись во мнении, что Россия и Китай — равноправные партнеры, а "ЕС подчиняется США"."Его точка зрения определяется его положением. Европе необходимо прислушиваться к мнению США. Логично, что Париж рассматривает отношения между другими как контроль одной державы над другой", — добавил пользователь под ником Old_Ark."Китай и Россия не размещают гарнизоны на территории друг друга, они полностью самостоятельны. А Вашингтон, напротив, высаживает свои контингенты и строит базы в домах братьев меньших", — отметили в комментариях."Европейцы, похоже, не осознают, что в мире есть всего три с половиной страны с реальным суверенитетом — США, Россия и Китай", — подытожили читатели.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлением Макрона, поскольку отношения Москвы и Пекина строятся на взаимовыгодной основе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872085758.html

https://ria.ru/20230515/makron-1872029266.html

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

россия

франция

сша

китай

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, франция, эммануэль макрон, сша, евросоюз, дмитрий песков, китай