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"Это шизофрения". Китайцы поставили на место оскорбившего Россию Макрона - РИА Новости, 16.05.2023
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16:11 16.05.2023 (обновлено: 18:42 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/makron-1872189013.html
"Это шизофрения". Китайцы поставили на место оскорбившего Россию Макрона
"Это шизофрения". Китайцы поставили на место оскорбившего Россию Макрона - РИА Новости, 16.05.2023
"Это шизофрения". Китайцы поставили на место оскорбившего Россию Макрона
Читатели портала "Гуаньча" раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за слов о вассальной зависимости России от Китая. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:11
2023-05-16T18:42
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
сша
евросоюз
дмитрий песков
китай
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за слов о вассальной зависимости России от Китая.Накануне французский лидер в интервью изданию L'Opinion заявил, что Москва потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Пекина и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.Комментаторы сошлись во мнении, что Россия и Китай — равноправные партнеры, а "ЕС подчиняется США"."Его точка зрения определяется его положением. Европе необходимо прислушиваться к мнению США. Логично, что Париж рассматривает отношения между другими как контроль одной державы над другой", — добавил пользователь под ником Old_Ark."Китай и Россия не размещают гарнизоны на территории друг друга, они полностью самостоятельны. А Вашингтон, напротив, высаживает свои контингенты и строит базы в домах братьев меньших", — отметили в комментариях."Европейцы, похоже, не осознают, что в мире есть всего три с половиной страны с реальным суверенитетом — США, Россия и Китай", — подытожили читатели.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлением Макрона, поскольку отношения Москвы и Пекина строятся на взаимовыгодной основе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872085758.html
https://ria.ru/20230515/makron-1872029266.html
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россия
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, сша, евросоюз, дмитрий песков, китай
В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, США, Евросоюз, Дмитрий Песков, Китай
"Это шизофрения". Китайцы поставили на место оскорбившего Россию Макрона

Читатели "Гуаньча" дали совет Макрону меньше общаться с Байденом после слов о России и КНР

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Читатели портала "Гуаньча" раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона из-за слов о вассальной зависимости России от Китая.
Накануне французский лидер в интервью изданию L'Opinion заявил, что Москва потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Пекина и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Комментаторы сошлись во мнении, что Россия и Китай — равноправные партнеры, а "ЕС подчиняется США".
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"Это Франция находится под диктатом Соединенных Штатов. Макрон! Умоляю тебя, поменьше общайся с Байденом. Это же шизофрения", — написал Ху Чуньлань.
"Его точка зрения определяется его положением. Европе необходимо прислушиваться к мнению США. Логично, что Париж рассматривает отношения между другими как контроль одной державы над другой", — добавил пользователь под ником Old_Ark.
"Китай и Россия не размещают гарнизоны на территории друг друга, они полностью самостоятельны. А Вашингтон, напротив, высаживает свои контингенты и строит базы в домах братьев меньших", — отметили в комментариях.
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"Европейцы, похоже, не осознают, что в мире есть всего три с половиной страны с реальным суверенитетом — США, Россия и Китай", — подытожили читатели.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с заявлением Макрона, поскольку отношения Москвы и Пекина строятся на взаимовыгодной основе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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