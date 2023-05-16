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Постоялица калининградского дома престарелых погибла при падении лифта

Постоялица калининградского дома престарелых погибла при падении лифта - РИА Новости, 16.05.2023

Постоялица калининградского дома престарелых погибла при падении лифта

Пожилая пациентка частного дома престарелых в Калининграде погибла при падении лифта, ещё три человека получили тяжёлые травмы, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:44

2023-05-16T16:44

2023-05-16T16:44

происшествия

россия

калининград

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Пожилая пациентка частного дома престарелых в Калининграде погибла при падении лифта, ещё три человека получили тяжёлые травмы, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону в своём Telegram-канале. "Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в ведомстве. По данным следствия, днем 13 мая в частном пансионате на улице Емельянова три пожилые постоялицы пансионата и социальный работник поднимались с первого этажа на второй при помощи грузового подъемника, не предназначенного для перемещения людей. В процессе подъема кабина грузового лифта упала. Все четыре женщины с переломами были госпитализированы в лечебное учреждение. Как отметили в следственном управлении, по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, назначены медицинские и техническая экспертизы, "в том числе в рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) региональных органов государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания". Ход следствия контролируется лично руководителем СУСК России по Калининградской области Дмитрием Бочаровым.

https://ria.ru/20230516/studentka-1872179822.html

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происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)