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Постоялица калининградского дома престарелых погибла при падении лифта - РИА Новости, 16.05.2023
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16:44 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/lift-1872197531.html
Постоялица калининградского дома престарелых погибла при падении лифта
Постоялица калининградского дома престарелых погибла при падении лифта - РИА Новости, 16.05.2023
Постоялица калининградского дома престарелых погибла при падении лифта
Пожилая пациентка частного дома престарелых в Калининграде погибла при падении лифта, ещё три человека получили тяжёлые травмы, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:44
2023-05-16T16:44
происшествия
россия
калининград
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Пожилая пациентка частного дома престарелых в Калининграде погибла при падении лифта, ещё три человека получили тяжёлые травмы, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону в своём Telegram-канале. "Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в ведомстве. По данным следствия, днем 13 мая в частном пансионате на улице Емельянова три пожилые постоялицы пансионата и социальный работник поднимались с первого этажа на второй при помощи грузового подъемника, не предназначенного для перемещения людей. В процессе подъема кабина грузового лифта упала. Все четыре женщины с переломами были госпитализированы в лечебное учреждение. Как отметили в следственном управлении, по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, назначены медицинские и техническая экспертизы, "в том числе в рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) региональных органов государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания". Ход следствия контролируется лично руководителем СУСК России по Калининградской области Дмитрием Бочаровым.
https://ria.ru/20230516/studentka-1872179822.html
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происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Постоялица калининградского дома престарелых погибла при падении лифта

В Калининграде постоялица дома престарелых погибла при падении лифта, еще трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Пожилая пациентка частного дома престарелых в Калининграде погибла при падении лифта, ещё три человека получили тяжёлые травмы, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону в своём Telegram-канале.
"Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в ведомстве.
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По данным следствия, днем 13 мая в частном пансионате на улице Емельянова три пожилые постоялицы пансионата и социальный работник поднимались с первого этажа на второй при помощи грузового подъемника, не предназначенного для перемещения людей. В процессе подъема кабина грузового лифта упала. Все четыре женщины с переломами были госпитализированы в лечебное учреждение.
«
"Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, 84-летняя постоялица дома престарелых умерла 14 мая текущего года. Точную причину её смерти позволит установить судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, здоровью трех других пострадавших причинен тяжкий вред",- сообщили в ведомстве.
Как отметили в следственном управлении, по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, назначены медицинские и техническая экспертизы, "в том числе в рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) региональных органов государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания".
Ход следствия контролируется лично руководителем СУСК России по Калининградской области Дмитрием Бочаровым.
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