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Володин назвал Зеленского и нескольких западных лидеров людьми из прошлого - РИА Новости, 16.05.2023
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15:20 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/lidery-1872171759.html
Володин назвал Зеленского и нескольких западных лидеров людьми из прошлого
Володин назвал Зеленского и нескольких западных лидеров людьми из прошлого - РИА Новости, 16.05.2023
Володин назвал Зеленского и нескольких западных лидеров людьми из прошлого
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден и Владимир Зеленский - люди из прошлого и их политический век недолог, так... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:20
2023-05-16T15:20
в мире
франция
германия
сша
джо байден
вячеслав володин
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госдума рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден и Владимир Зеленский - люди из прошлого и их политический век недолог, так как он сделали все, чтобы "ввергнуть" мир в войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Володин отметил, что эти действия им "не простят их собственные же граждане", а также их ждет международный уголовный суд. Также, по словам Володина, "о Байдене что говорить - просто больной человек".
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в мире, франция, германия, сша, джо байден, вячеслав володин, эммануэль макрон, госдума рф
В мире, Франция, Германия, США, Джо Байден, Вячеслав Володин, Эммануэль Макрон, Госдума РФ
Володин назвал Зеленского и нескольких западных лидеров людьми из прошлого

Володин назвал Макрона, Шольца, Байдена и Зеленского лидеров людьми из прошлого

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден и Владимир Зеленский - люди из прошлого и их политический век недолог, так как он сделали все, чтобы "ввергнуть" мир в войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Что же касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца - это люди из прошлого и их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Володин отметил, что эти действия им "не простят их собственные же граждане", а также их ждет международный уголовный суд.
«
"Их век политический недолог, мы будем с вами свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет международный уголовный суд", - подчеркнул спикер ГД.
Также, по словам Володина, "о Байдене что говорить - просто больной человек".
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В миреФранцияГерманияСШАДжо БайденВячеслав ВолодинЭммануэль МакронГосдума РФ
 
 
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