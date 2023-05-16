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Володин назвал Зеленского и нескольких западных лидеров людьми из прошлого

Володин назвал Зеленского и нескольких западных лидеров людьми из прошлого - РИА Новости, 16.05.2023

Володин назвал Зеленского и нескольких западных лидеров людьми из прошлого

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден и Владимир Зеленский - люди из прошлого и их политический век недолог, так... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:20

2023-05-16T15:20

2023-05-16T15:20

в мире

франция

германия

сша

джо байден

вячеслав володин

эммануэль макрон

госдума рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент США Джо Байден и Владимир Зеленский - люди из прошлого и их политический век недолог, так как он сделали все, чтобы "ввергнуть" мир в войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Володин отметил, что эти действия им "не простят их собственные же граждане", а также их ждет международный уголовный суд. Также, по словам Володина, "о Байдене что говорить - просто больной человек".

https://ria.ru/20230515/makron-1872029266.html

франция

германия

сша

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в мире, франция, германия, сша, джо байден, вячеслав володин, эммануэль макрон, госдума рф