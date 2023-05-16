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В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить - РИА Новости, 16.05.2023
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17:14 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/lev-1872208715.html
В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить
В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить - РИА Новости, 16.05.2023
В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить
Лев загрыз хозяина небольшого зоопарка в словацком городе Кисуцке Нове Место, который пришел его покормить, сообщил во вторник словацкий портал tvnoviny.sk. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:14
2023-05-16T17:14
словакия
в мире
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Лев загрыз хозяина небольшого зоопарка в словацком городе Кисуцке Нове Место, который пришел его покормить, сообщил во вторник словацкий портал tvnoviny.sk. "Лев нанес владельцу зоопарка в Кисуцке Нове Место травмы, которые оказались смертельными", - говорится в сообщении издания. По предварительным данным, погибший пошел кормить животное, но из вольера, в котором содержался лев уже не вышел. Смерть мужчины подтвердила словацкому изданию полиция. На место происшествия был вызван ветеринар, который должен был усыпить хищника, чтобы спасатели могли получить доступ к телу погибшего. В небольшом зоопарке, где произошла трагедия, содержатся козы, овцы, зайцы, а также львы и тигры.
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словакия, в мире
Словакия, В мире
В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить

tvnoviny.sk: в Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить

© РИА Новости / Мария МарикянЛев в зоопарке
Лев в зоопарке - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Лев в зоопарке. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Лев загрыз хозяина небольшого зоопарка в словацком городе Кисуцке Нове Место, который пришел его покормить, сообщил во вторник словацкий портал tvnoviny.sk.
"Лев нанес владельцу зоопарка в Кисуцке Нове Место травмы, которые оказались смертельными", - говорится в сообщении издания.
По предварительным данным, погибший пошел кормить животное, но из вольера, в котором содержался лев уже не вышел. Смерть мужчины подтвердила словацкому изданию полиция. На место происшествия был вызван ветеринар, который должен был усыпить хищника, чтобы спасатели могли получить доступ к телу погибшего.
В небольшом зоопарке, где произошла трагедия, содержатся козы, овцы, зайцы, а также львы и тигры.
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