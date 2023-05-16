https://ria.ru/20230516/lev-1872208715.html

В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить

В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить - РИА Новости, 16.05.2023

В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить

Лев загрыз хозяина небольшого зоопарка в словацком городе Кисуцке Нове Место, который пришел его покормить, сообщил во вторник словацкий портал tvnoviny.sk. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:14

2023-05-16T17:14

2023-05-16T17:14

словакия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833724343_0:190:2730:1726_1920x0_80_0_0_7976c549b651b169acc4855d59518aec.jpg

БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Лев загрыз хозяина небольшого зоопарка в словацком городе Кисуцке Нове Место, который пришел его покормить, сообщил во вторник словацкий портал tvnoviny.sk. "Лев нанес владельцу зоопарка в Кисуцке Нове Место травмы, которые оказались смертельными", - говорится в сообщении издания. По предварительным данным, погибший пошел кормить животное, но из вольера, в котором содержался лев уже не вышел. Смерть мужчины подтвердила словацкому изданию полиция. На место происшествия был вызван ветеринар, который должен был усыпить хищника, чтобы спасатели могли получить доступ к телу погибшего. В небольшом зоопарке, где произошла трагедия, содержатся козы, овцы, зайцы, а также львы и тигры.

https://ria.ru/20230319/medveditsa-1858979391.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, в мире