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В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить
В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить - РИА Новости, 16.05.2023
В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить
Лев загрыз хозяина небольшого зоопарка в словацком городе Кисуцке Нове Место, который пришел его покормить, сообщил во вторник словацкий портал tvnoviny.sk. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:14
2023-05-16T17:14
2023-05-16T17:14
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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Лев загрыз хозяина небольшого зоопарка в словацком городе Кисуцке Нове Место, который пришел его покормить, сообщил во вторник словацкий портал tvnoviny.sk. "Лев нанес владельцу зоопарка в Кисуцке Нове Место травмы, которые оказались смертельными", - говорится в сообщении издания. По предварительным данным, погибший пошел кормить животное, но из вольера, в котором содержался лев уже не вышел. Смерть мужчины подтвердила словацкому изданию полиция. На место происшествия был вызван ветеринар, который должен был усыпить хищника, чтобы спасатели могли получить доступ к телу погибшего. В небольшом зоопарке, где произошла трагедия, содержатся козы, овцы, зайцы, а также львы и тигры.
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словакия, в мире
В Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить
tvnoviny.sk: в Словакии лев загрыз хозяина зоопарка, который пришел его покормить
БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости.
Лев загрыз хозяина небольшого зоопарка в словацком городе Кисуцке Нове Место, который пришел его покормить, сообщил во вторник словацкий портал tvnoviny.sk
.
"Лев нанес владельцу зоопарка в Кисуцке Нове Место травмы, которые оказались смертельными", - говорится в сообщении издания.
По предварительным данным, погибший пошел кормить животное, но из вольера, в котором содержался лев уже не вышел. Смерть мужчины подтвердила словацкому изданию полиция. На место происшествия был вызван ветеринар, который должен был усыпить хищника, чтобы спасатели могли получить доступ к телу погибшего.
В небольшом зоопарке, где произошла трагедия, содержатся козы, овцы, зайцы, а также львы и тигры.
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