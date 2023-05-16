https://ria.ru/20230516/lenta-1872178103.html

В Нижегородской области завели дело за сорванную георгиевскую ленту

В Нижегородской области завели дело за сорванную георгиевскую ленту - РИА Новости, 16.05.2023

В Нижегородской области завели дело за сорванную георгиевскую ленту

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено после того, как мужчина сорвал георгиевскую ленту с одежды подростка в городе Павлово Нижегородской области,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:35

2023-05-16T15:35

2023-05-16T15:36

происшествия

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

день победы

павлово

георгиевская ленточка

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено после того, как мужчина сорвал георгиевскую ленту с одежды подростка в городе Павлово Нижегородской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Следователем Павловского межрайонного следственного отдела… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 11 мая в вечернее время неустановленный мужчина, подойдя к 17-летнему подростку у дома по улице Советской города Павлово, в грубой форме потребовал от него снять с одежды закрепленную георгиевскую ленту, являющуюся символом воинской славы России. "Получив отказ, применяя насилие, он сорвал с одежды подростка георгиевскую ленту и бросил ее на землю", - добавляет СУСК. Следователи СК устанавливают личность подозреваемого. В ГУМВД РФ по Нижегородской области уточнили, что 12 мая в отделение полиции "Павловский" обратился отец 17-летнего подростка, сообщивший, что в отношении его сына неизвестный мужчина совершил противоправные действия. Подозреваемый разыскивается.

https://rsport.ria.ru/20230510/skandal-1870709270.html

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870593585.html

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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), день победы, павлово, георгиевская ленточка