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В Нижегородской области завели дело за сорванную георгиевскую ленту - РИА Новости, 16.05.2023
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15:35 16.05.2023 (обновлено: 15:36 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/lenta-1872178103.html
В Нижегородской области завели дело за сорванную георгиевскую ленту
В Нижегородской области завели дело за сорванную георгиевскую ленту - РИА Новости, 16.05.2023
В Нижегородской области завели дело за сорванную георгиевскую ленту
Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено после того, как мужчина сорвал георгиевскую ленту с одежды подростка в городе Павлово Нижегородской области,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:35
2023-05-16T15:36
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
день победы
павлово
георгиевская ленточка
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено после того, как мужчина сорвал георгиевскую ленту с одежды подростка в городе Павлово Нижегородской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Следователем Павловского межрайонного следственного отдела… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 11 мая в вечернее время неустановленный мужчина, подойдя к 17-летнему подростку у дома по улице Советской города Павлово, в грубой форме потребовал от него снять с одежды закрепленную георгиевскую ленту, являющуюся символом воинской славы России. "Получив отказ, применяя насилие, он сорвал с одежды подростка георгиевскую ленту и бросил ее на землю", - добавляет СУСК. Следователи СК устанавливают личность подозреваемого. В ГУМВД РФ по Нижегородской области уточнили, что 12 мая в отделение полиции "Павловский" обратился отец 17-летнего подростка, сообщивший, что в отношении его сына неизвестный мужчина совершил противоправные действия. Подозреваемый разыскивается.
https://rsport.ria.ru/20230510/skandal-1870709270.html
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870593585.html
россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), день победы, павлово, георгиевская ленточка
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), День Победы, Павлово, Георгиевская ленточка
В Нижегородской области завели дело за сорванную георгиевскую ленту

СК в Нижегородской области завел дело за сорванную с подростка георгиевскую ленту

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАктивист раздает ленточки
Активист раздает ленточки - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Активист раздает ленточки. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено после того, как мужчина сорвал георгиевскую ленту с одежды подростка в городе Павлово Нижегородской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Следователем Павловского межрайонного следственного отдела… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 11 мая в вечернее время неустановленный мужчина, подойдя к 17-летнему подростку у дома по улице Советской города Павлово, в грубой форме потребовал от него снять с одежды закрепленную георгиевскую ленту, являющуюся символом воинской славы России.
Георгиевская лента - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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"Получив отказ, применяя насилие, он сорвал с одежды подростка георгиевскую ленту и бросил ее на землю", - добавляет СУСК.
Следователи СК устанавливают личность подозреваемого.
В ГУМВД РФ по Нижегородской области уточнили, что 12 мая в отделение полиции "Павловский" обратился отец 17-летнего подростка, сообщивший, что в отношении его сына неизвестный мужчина совершил противоправные действия. Подозреваемый разыскивается.
Бывший президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон принимает участие в акции Бессмертный полк, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)День ПобедыПавловоГеоргиевская ленточка
 
 
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